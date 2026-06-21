Se acerca la noche de San Juan: qué es y cuáles rituales podrían atraer la fortuna y el amor

Uno de los principales rituales para la fecha se hace con papas: Una sin pelar, una a medio pelar y otra con cáscara.

Algunos de los rituales consisten en colocar tres papas bajo la cama, escribir el nombre de pretendientes en papeles o dejar una moneda bajo la luz de la luna.

Exactamente a las 04:24 horas de este domingo se produjo el solsticio de invierno, un evento astronómico que marca el inicio oficial a la estación más fría del año en Chile y todo el hemisferio sur.

Este acontecimiento también es señal de que se acerca la noche de San Juan, donde miles de personas aprovechan de hacer rituales que supuestamente pueden atraer la riqueza, buena suerte, amor y alejar malas energías.

Si estás pensando en hacer alguno de ellos, debes recordar correctamente la fecha, ya estos que se deben llevar a cabo entre la noche del martes 23 y la madrugada del miércoles 24 de junio.