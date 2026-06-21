Se acerca la noche de San Juan: qué es y cuáles rituales podrían atraer la fortuna y el amor
- Domingo 21 de junio de 2026
- 10:16 hrs
Uno de los principales rituales para la fecha se hace con papas: Una sin pelar, una a medio pelar y otra con cáscara.
Algunos de los rituales consisten en colocar tres papas bajo la cama, escribir el nombre de pretendientes en papeles o dejar una moneda bajo la luz de la luna.
Exactamente a las 04:24 horas de este domingo se produjo el solsticio de invierno, un evento astronómico que marca el inicio oficial a la estación más fría del año en Chile y todo el hemisferio sur.
Este acontecimiento también es señal de que se acerca la noche de San Juan, donde miles de personas aprovechan de hacer rituales que supuestamente pueden atraer la riqueza, buena suerte, amor y alejar malas energías.
Si estás pensando en hacer alguno de ellos, debes recordar correctamente la fecha, ya estos que se deben llevar a cabo entre la noche del martes 23 y la madrugada del miércoles 24 de junio.
Los principales rituales de San Juan
A continuación, puedes ver algunas de las opciones que suelen realizar miles de personas que creen en esta tradición pagana, que se realiza año a año:
- Poner tres papas bajo la cama: Antes de dormir, hay que colocar una pelada, una a medio pelar y otra completa. En la mañana siguiente, saca una sin mirar. Entre más cáscara, mejores estarán las finanzas en el año.
- Tres papeles bajo la almohada: En cada uno hay que escribir el nombre de algún pretendiente. Al despertar, el papel que saques podría ser tu posible pareja.
- Escribir en un papel todo lo que quieras soltar: como miedos, malos hábitos, nombres de personas que hacen daño, y luego lanzarlo al fuego. Este acto simbólico ayuda a cerrar ciclos.
- Colocar hierbas bajo la almohada: Poner hojas de romero, laurel, o lavanda, podría ayudar a tener sueños reveladores y atraer buenas energías.
- Cargar una moneda: Durante la noche de San Juan, hay que colocar una moneda fuera de la ventana y que reciba la luz de la luna. En la mañana siguiente, hay que envolverla en cinta adhesiva para diferenciarla del resto, guardarla en la billetera y no gastarla en el año.