Conducir bajo la lluvia: cuáles son los errores más comunes y cómo prevenirlos

Con el aumento de las precipitaciones y las complejas condiciones de las rutas, académico de la Universidad de Talca entregó recomendaciones para conducir de manera segura y reducir el riesgo de accidentes.

Estas últimas semanas de invierno han sido especialmente desafiantes para quienes conducen. Las intensas lluvias que afectan a distintas zonas del país han estado acompañadas de numerosos accidentes de tránsito, muchos de ellos con consecuencias fatales. Ante este escenario, especialistas llaman a adaptar la conducción a las condiciones climáticas para reducir el riesgo de siniestros viales.

De acuerdo con el experto en seguridad de tránsito y académico de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca, Emilio Moyano, uno de los errores más frecuentes es mantener la misma forma de conducir pese a las condiciones climáticas adversas.

El especialista explicó que la lluvia y el viento obligan a reducir la velocidad, ya que el pavimento mojado aumenta considerablemente la distancia de frenado y las ráfagas laterales pueden afectar la estabilidad del vehículo, especialmente al adelantar camiones o buses.

“En general, los conductores en Chile no se preparan para el invierno. El auto sigue igual que en verano y no se le hacen revisiones especiales, como verificar el estado de las plumillas o si los neumáticos cuentan con los 3 milímetros mínimos de huella para responder adecuadamente ante un frenado brusco”, detalló.

El especialista advirtió que durante precipitaciones intensas puede producirse acuaplanamiento o hidroplaneo, fenómeno en el que los neumáticos pierden contacto con el pavimento debido a una capa de agua, provocando la pérdida de control de la dirección y del frenado. No obstante, enfatizó que gran parte de estos siniestros pueden prevenirse mediante una conducción responsable y adaptada a las condiciones del camino.