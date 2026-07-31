El extenista acumula una deuda por gastos comunes impagos en un exclusivo condominio de Lo Barnechea. La cifra supera los $38 millones y podría derivar en una demanda judicial.

El extenista chileno Marcelo "Chino" Ríos podría enfrentar un nuevo proceso judicial tras acumular una deuda por gastos comunes correspondiente a una propiedad ubicada en Valle Escondido, uno de los condominios más exclusivos de la comuna de Lo Barnechea.

Según reveló The Clinic, la comunidad del condominio inició una gestión judicial preparatoria luego de que el exnúmero uno del mundo dejara de pagar los gastos comunes del inmueble desde octubre de 2023.

Deuda se arrastra desde 2023

La propiedad involucrada no corresponde a la residencia que Ríos habitaba y que fue vendida en 2024, sino a un inmueble adquirido por el extenista en 2010 dentro del sector Sendero Las Colinas.

De acuerdo con los antecedentes del proceso, la administración de la comunidad sostiene que la deuda se ha seguido incrementando mes a mes debido al incumplimiento en el pago de los gastos comunes.

El reglamento interno del condominio establece que el propietario del inmueble es responsable de asumir dichos pagos, por lo que la acción judicial fue presentada directamente contra Marcelo Ríos.

Comunidad busca avanzar con acciones judiciales

La gestión judicial preparatoria fue presentada a fines de mayo con el objetivo de obtener el reconocimiento de la deuda y permitir que posteriormente se pueda iniciar una demanda de cobro.

Según el documento citado por el medio, la comunidad sostiene que el extenista "no ha pagado los gastos comunes desde octubre de 2023", situación que ha provocado que la deuda continúe aumentando con el paso de los meses.

Además, la cartola incorporada al proceso indica que los gastos comunes del inmueble alcanzan montos cercanos a $1,4 millones mensuales, debido al tamaño de la propiedad y al porcentaje de prorrateo que le corresponde dentro del condominio.