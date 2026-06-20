El fenómeno estará asociado a altas presiones y podría generar escarcha en distintas zonas, además de coincidir con un aviso por tormentas eléctricas en el sur del país.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por heladas que afectará a seis regiones de la zona centro-sur del país, donde se esperan temperaturas mínimas que podrían alcanzar los -4°C en sectores de precordillera.

El fenómeno se presentará entre la madrugada del lunes 22 y la mañana del martes 23 de junio, producto de una condición sinóptica de altas presiones que abarcará desde la región de Valparaíso hasta el Biobío.

Heladas en Chile: pronóstico de escarcha y bajas temperaturas en zona centro-sur

De acuerdo con la DMC, las heladas afectarán a las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, principalmente en sectores de cordillera de la costa, valle y precordillera.

En la cordillera de la costa y los valles se esperan temperaturas entre -1°C y -3°C, mientras que en la precordillera los registros podrían descender entre -2°C y -4°C. Además, la entidad advirtió la probabilidad de formación de escarcha en diversas zonas.