Alerta por heladas en Chile: pronostican mínimas extremas entre Valparaíso y Biobío
- Sábado 20 de junio de 2026
- 18:00 hrs
El fenómeno estará asociado a altas presiones y podría generar escarcha en distintas zonas, además de coincidir con un aviso por tormentas eléctricas en el sur del país.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por heladas que afectará a seis regiones de la zona centro-sur del país, donde se esperan temperaturas mínimas que podrían alcanzar los -4°C en sectores de precordillera.
El fenómeno se presentará entre la madrugada del lunes 22 y la mañana del martes 23 de junio, producto de una condición sinóptica de altas presiones que abarcará desde la región de Valparaíso hasta el Biobío.
Heladas en Chile: pronóstico de escarcha y bajas temperaturas en zona centro-sur
De acuerdo con la DMC, las heladas afectarán a las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, principalmente en sectores de cordillera de la costa, valle y precordillera.
En la cordillera de la costa y los valles se esperan temperaturas entre -1°C y -3°C, mientras que en la precordillera los registros podrían descender entre -2°C y -4°C. Además, la entidad advirtió la probabilidad de formación de escarcha en diversas zonas.
Zonas afectadas por las heladas en Chile
Las regiones incluidas en el aviso meteorológico son:
Valparaíso
Metropolitana
O’Higgins
Maule
Ñuble
Biobío
El sistema afectará distintos sectores de estas regiones, especialmente zonas interiores y de mayor altitud.
Aviso por tormentas eléctricas en el sur de Chile
En paralelo, la Dirección Meteorológica de Chile mantiene vigente un aviso por probables tormentas eléctricas entre las regiones del Maule y Los Lagos.
Este fenómeno podría desarrollarse entre la tarde del sábado 20 y la mañana del domingo 21 de junio, afectando principalmente sectores interiores del sur del país.
Autoridades llaman a la precaución
Ante este escenario meteorológico, las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones frente a las bajas temperaturas, especialmente durante las horas de la madrugada y primeras horas de la mañana, debido al riesgo de escarcha y superficies resbaladizas.