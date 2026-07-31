Cony Capelli confirma que espera a su primer hijo con emotivo vídeo
- Viernes 31 de julio de 2026
- 10:51 hrs
A través de redes sociales, la bailarina anunció la noticia con un video en el que aparece ella en varios momentos importantes, unos zapatitos de bebé y el mensaje:“Un amor que crece y crece en mi vientre”.
Sorpresa total generó Constanza Capelli tras anunciar su inesperado embarazo con emotivas fotografías y mensajes que evidencian que está viviendo uno de los mejores momentos de su vida.
A través de redes sociales, la bailarina anunció la noticia con un video en el que aparece ella en varios momentos importantes, unos zapatitos de bebé y el mensaje:“Un amor que crece y crece en mi vientre”.
Después compartió en sus historias el mismo registro, pero con otro mensaje agradeciendo el apoyo de sus seguidores, familiares y amigos.
"3 meses mi pollito. Gracias por todos los buenos deseos y comentarios. Estoy en el mejor momento de mi vida", expresó.
El apoyo que recibió Cony Capelli
Y así fue como el anuncio no pasó desapercibido y Constanza Capelli se llenó de buenos deseos en esta nueva etapa de su vida y la publicación alcanzó cerca de 131 mil likes.
"Que hermosa noticia, los mejores deseos para ustedes en esta linda y significativa etapa 💜🎉", "😱 felicidades y que hermoso que vayas a ser mami ❤️❤️ a cuidarse y disfrutar de esta etapa jeje", "FELICIDADESS REINAA 😍💘Sin duda ese bb tendrá cientos de tías incondicionales 🫶🏼 Te amamos cony💘", fueron algunos de los comentrarios que recibió la exchica reality.