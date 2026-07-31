Cony Capelli confirma que espera a su primer hijo con emotivo vídeo

A través de redes sociales, la bailarina anunció la noticia con un video en el que aparece ella en varios momentos importantes, unos zapatitos de bebé y el mensaje:“Un amor que crece y crece en mi vientre”.

Sorpresa total generó Constanza Capelli tras anunciar su inesperado embarazo con emotivas fotografías y mensajes que evidencian que está viviendo uno de los mejores momentos de su vida.

A través de redes sociales, la bailarina anunció la noticia con un video en el que aparece ella en varios momentos importantes, unos zapatitos de bebé y el mensaje:“Un amor que crece y crece en mi vientre”.

Después compartió en sus historias el mismo registro, pero con otro mensaje agradeciendo el apoyo de sus seguidores, familiares y amigos.

"3 meses mi pollito. Gracias por todos los buenos deseos y comentarios. Estoy en el mejor momento de mi vida", expresó.