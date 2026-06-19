Venta de vales de gas: Gobierno reconoce casos pero no ha realizado denuncia

La ministra María Jesús Wulf confirmó irregularidades con el beneficio de $27.000 ofrecido en Marketplace. Pese a las advertencias de sanciones, aún no hay acciones legales.

El Gobierno reconoció la venta irregular del cupón de gas destinado a las familias más vulnerables del país. La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, admitió en Radio Bío Bío haber detectado esta práctica a través de internet, aunque descartó presentar denuncias ante la Fiscalía por el momento.

Ofertas del beneficio en Marketplace

La polémica comenzó tras la masificación de publicaciones en plataformas como Facebook Marketplace. En la red social se ofrecían abiertamente los vales destinados al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

Este beneficio estatal consiste en un cupón de $27.000 exclusivo para la compra de gas licuado. El canje oficial se realiza mediante las aplicaciones de BancoEstado y Rutpay, o de forma impresa a través de CajaVecina.

Ministra Wulf y "malas prácticas acotadas"

Durante la entrevista radial, la ministra María Jesús Wulf abordó las alertas ciudadanas respecto a la comercialización del aporte. Pese a los reportes, aseguró que el proceso global ha sido exitoso.

"Nos han llegado algunos casos. Lamentablemente, estas son malas prácticas que existen en distintos beneficios que entrega el Estado", reconoció la titular de Desarrollo Social.

A pesar de condenar el uso indebido de la ayuda, la jefa de la cartera insistió en que no es una situación generalizada. "Son casos aislados porque la mayoría de la población es responsable y utiliza estos beneficios correctamente", indicó.

Sin denuncias ante el Ministerio Público

Pese a tener antecedentes concretos sobre la reventa del cupón de gas, el Ejecutivo decidió no iniciar acciones judiciales de forma inmediata contra los responsables.

"Hasta el momento no hemos realizado denuncias, pero sí lo estamos monitoreando", afirmó Wulf al ser consultada por las medidas legales.

Previamente, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, había advertido duras sanciones para quienes transen el beneficio económico, calificando el escenario como "lamentable".

Pavez detalló que esta infracción a las normativas de asignación "faculta al Estado para retirar el beneficio en forma inmediata y bloquear la cuenta asociada", rechazando cualquier intento de lucrar con la ayuda de invierno.