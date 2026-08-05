El Ministerio de Salud alertó sobre el creciente uso de cigarrillos electrónicos entre menores de edad y el aumento de intoxicaciones en niños pequeños asociadas a estos dispositivos.

El Ministerio de Salud (Minsal) encendió las alarmas tras dar a conocer los resultados de la primera Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes con representación nacional, la que reveló que uno de cada tres adolescentes chilenos ha probado vapeadores con nicotina.

El estudio, aplicado a más de 7 mil estudiantes de entre 13 y 15 años, mostró que el 32,9% ha utilizado cigarrillos electrónicos con nicotina alguna vez en su vida, mientras que un 14,8% declaró haberlos consumido durante el último mes.

El vapeo ya supera al cigarrillo tradicional

Los resultados evidencian que el uso de vapeadores entre adolescentes supera actualmente al consumo de tabaco convencional.

Según la encuesta, un 23,3% de los estudiantes afirmó haber fumado cigarrillos tradicionales alguna vez, mientras que un 9,3% se declaró fumador habitual.

La ministra de Salud, May Chomali, sostuvo que los menores continúan accediendo a estos productos pese a que su venta está prohibida para ellos y regulada por la misma normativa que el tabaco.

"La baja percepción de riesgo y las sanciones insuficientes han permitido que estos productos sigan llegando a los adolescentes", advirtió la autoridad.