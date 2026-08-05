Minsal advierte aumento del vapeo en adolescentes: supera al consumo de cigarrillos tradicionales
- Miércoles 5 de agosto de 2026
- 19:47 hrs
El Ministerio de Salud alertó sobre el creciente uso de cigarrillos electrónicos entre menores de edad y el aumento de intoxicaciones en niños pequeños asociadas a estos dispositivos.
El Ministerio de Salud (Minsal) encendió las alarmas tras dar a conocer los resultados de la primera Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes con representación nacional, la que reveló que uno de cada tres adolescentes chilenos ha probado vapeadores con nicotina.
El estudio, aplicado a más de 7 mil estudiantes de entre 13 y 15 años, mostró que el 32,9% ha utilizado cigarrillos electrónicos con nicotina alguna vez en su vida, mientras que un 14,8% declaró haberlos consumido durante el último mes.
El vapeo ya supera al cigarrillo tradicional
Los resultados evidencian que el uso de vapeadores entre adolescentes supera actualmente al consumo de tabaco convencional.
Según la encuesta, un 23,3% de los estudiantes afirmó haber fumado cigarrillos tradicionales alguna vez, mientras que un 9,3% se declaró fumador habitual.
La ministra de Salud, May Chomali, sostuvo que los menores continúan accediendo a estos productos pese a que su venta está prohibida para ellos y regulada por la misma normativa que el tabaco.
"La baja percepción de riesgo y las sanciones insuficientes han permitido que estos productos sigan llegando a los adolescentes", advirtió la autoridad.
Especialistas alertan sobre los riesgos
La broncopulmonar y expresidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, Carolina Herrera, advirtió que los vapeadores pueden generar graves consecuencias en pulmones que aún se encuentran en desarrollo.
La especialista explicó que estos dispositivos no emiten vapor, sino humo con sustancias potencialmente tóxicas y que, en algunos casos, pueden contener concentraciones de nicotina incluso superiores a las del cigarrillo tradicional.
Por su parte, el director ejecutivo del CITUC, Juan Carlos Ríos, señaló que comenzar el consumo mediante vapeadores incrementa significativamente el riesgo de convertirse posteriormente en fumador.
Además, indicó que estos dispositivos pueden contener nicotina altamente adictiva, solventes, metales pesados y otras sustancias dañinas para la salud.
Aumentan las intoxicaciones en niños
El Ministerio de Salud también manifestó preocupación por el incremento de intoxicaciones relacionadas con vapeadores en niños pequeños.
De acuerdo con los antecedentes entregados, los casos en lactantes y menores de cinco años aumentaron 400%, registrándose incluso pacientes que han requerido hospitalización en unidades de cuidados intensivos.
La encuesta también evidenció falencias en la fiscalización, ya que un 33,1% de los adolescentes que fuma aseguró haber podido comprar cigarrillos en tiendas, quioscos o supermercados sin mayores dificultades, pese a las restricciones vigentes.
Frente a este escenario, el Minsal reiteró el llamado a reforzar las campañas de prevención y la fiscalización para evitar que el vapeo continúe consolidándose como una puerta de entrada al tabaquismo entre niños y adolescentes.