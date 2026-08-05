El proyecto incorpora nuevos criterios de prioridad para la admisión escolar y ahora deberá ser debatido en el Senado antes de convertirse en ley.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma al Sistema de Admisión Escolar (SAE), iniciativa que busca modificar el mecanismo de asignación de vacantes para dar mayor relevancia al mérito y disminuir el peso del azar en el proceso de postulación.

El proyecto obtuvo 111 votos a favor, 28 en contra y una abstención, por lo que ahora continuará su tramitación en el Senado, donde será discutido en segundo trámite constitucional.

¿Qué cambios propone la reforma al SAE?

Actualmente, las familias postulan a los establecimientos educacionales a través de la plataforma del Ministerio de Educación, ordenando sus preferencias. Cuando un colegio recibe más postulaciones que cupos disponibles, la asignación se realiza mediante un sistema aleatorio.

La reforma plantea mantener un sistema único de postulación, pero permitir que, en caso de sobredemanda, los sostenedores puedan implementar un mecanismo de elección mutua, incorporando criterios que reduzcan el uso del sorteo.

Además, se mantendrá la prohibición de solicitar antecedentes relacionados con la condición socioeconómica o familiar de los postulantes.

Nuevos criterios de prioridad

La iniciativa también establece un orden de prioridades para la asignación de vacantes, entre ellas:

Tener hermanos matriculados o postulando al mismo establecimiento.

Ser hijo o hija de un funcionario que trabaje en el colegio.

Incorporar el rendimiento académico como uno de los criterios de selección en los establecimientos con alta demanda.

Según el Gobierno, estos cambios buscan fortalecer el derecho de las familias a elegir el proyecto educativo que consideran más adecuado para sus hijos.