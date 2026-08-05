Querella contra médica en Hospital de Los Ángeles por amputación múltiple

La acción legal por lesiones graves gravísimas fue presentada contra una cirujana del Hospital Víctor Ríos Ruiz. La profesional ya enfrentaba otra denuncia por presunta negligencia médica que derivó en la muerte de un paciente.

Una querella por el delito de lesiones graves gravísimas presentó una mujer contra una médica cirujana del Hospital Base Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles, en la región del Bío Bío. La paciente acusa una presunta negligencia médica tras someterse a una operación por cálculos biliares.

Luego de la intervención, la afectada sufrió una necrosis que, según detalla la acción legal, derivó en la amputación de ambas manos y ambos pies.

Esta es la segunda acción judicial que enfrenta la profesional en el recinto asistencial. Anteriormente fue querellada por otro caso de presunta negligencia médica que terminó con la muerte de un paciente.

Querellas en investigación por el Ministerio Público

La reciente querella fue presentada por el estudio Díaz & Arismendi Abogados. El abogado representante, Nicolás Arismendi, confirmó a La Radio que la acción ya fue ingresada y declarada admisible por el tribunal.

“Estas son dos querellas criminales que presentamos en contra de una doctora de la comuna de Los Ángeles. Lamentablemente, por dos hechos de extrema gravedad. Uno dice relación con el fallecimiento de una paciente en una operación de rutina por cálculos biliares, y el otro, si bien no generó el deceso, provocó la pérdida de sus extremidades, particularmente de manos y pies”, detalló Arismendi.

El profesional agregó que “son hechos de extrema gravedad que actualmente se encuentran en investigación por parte del Ministerio Público y a la espera de diligencias investigativas”.

Respuesta del Servicio de Salud Bío Bío

Mediante un comunicado, el Servicio de Salud Bío Bío confirmó que tomó conocimiento de la acción judicial interpuesta contra la médica cirujana.

“Como entidad pública comprometida con la salud de las personas, reiteramos nuestra plena disposición a colaborar activamente con el proceso judicial en curso”, indicó el organismo.

La institución precisó que, “por tratarse de un caso judicializado y en resguardo de la confidencialidad de los datos de nuestros pacientes, esta institución se abstiene de emitir un pronunciamiento sobre los hechos y sobre los antecedentes clínicos del caso”.