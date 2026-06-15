Trasladarán a más de 1.200 reos a la nueva cárcel de Talca

El recinto penitenciario más moderno de Sudamérica acogerá a internos de Valparaíso y del Maule para descomprimir penales con altos niveles de hacinamiento.

Gendarmería confirmó el traslado de más de 1.200 internos hacia el nuevo Complejo Penitenciario de Talca, en la Región del Maule. El masivo operativo busca enfrentar la crítica sobrepoblación que afecta actualmente a distintas unidades penales del país.

Traslados desde Valparaíso por hacinamiento

Cerca de 200 internos provenientes de diversos centros penitenciarios de la Región de Valparaíso serán derivados a la capital maulina próximamente.

El delegado presidencial de la zona, Manuel Millones, alertó sobre la saturación carcelaria en la quinta región, cifra que alcanza un preocupante 195,2%.

"Tenemos una sobrepoblación penal y además no está considerado en un corto plazo la construcción de una nueva cárcel en la región", advirtió la autoridad.

Millones expresó especial preocupación por el penal de San Antonio, ubicado en zona de inundación. Cada alerta de tsunami obliga a evacuar a 500 reos, generando un riesgo para la comunidad.

Desde Gendarmería declinaron entregar las fechas exactas de los movimientos, argumentando que "por motivos de seguridad no entrega información sobre traslado de personas".

Reos del Maule se suman a la reubicación

El movimiento de población no se limitará a la quinta región. Desde la antigua cárcel de Talca se reubicará a 1.012 internos hacia el nuevo recinto de Panguilemo.

La Región del Maule enfrenta niveles críticos de ocupación. Penales como Parral (260,4%), Curicó (235,2%) y Cauquenes (231,8%) superan ampliamente su capacidad original.

De acuerdo a los registros actuales, solo la nueva cárcel de Talca y el penal de Chanco presentan capacidad disponible en toda la región.

Alta tecnología en el nuevo penal de Talca

Inaugurado en enero de 2025 bajo la administración de Gabriel Boric, el complejo maulino destaca como uno de los más modernos de toda América Latina.

El recinto posee más de 63.500 metros cuadrados y 14 módulos de reclusión. Una vez finalizada su habilitación total, alcanzará una capacidad máxima de 2.320 plazas. Hoy alberga a 418 internos.

Desde el Gobierno detallaron que la infraestructura "permite separar a las personas según calidad procesal, nivel de compromiso delictual, condiciones especiales y género".

Para garantizar la vigilancia, la cárcel cuenta con 1.500 cámaras, inhibidores de señal celular, escáneres corporales y módulos de máxima seguridad con celdas individuales para evitar el contacto físico.