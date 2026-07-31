PDI detuvo en Linares a extrabajadora bancaria por fraude informático que supera los $933 millones

La mujer de 48 años habría aprovechado sus accesos remotos y credenciales corporativas para realizar transferencias no autorizadas a distintas empresas. La Fiscalía la formalizará en Santiago.

Detectives de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana (Cibermetro) de la PDI detuvieron a una mujer de 48 años en la comuna de Linares, en la Región del Maule, en el marco de una investigación que permitió esclarecer un millonario fraude informático contra una entidad bancaria.

El procedimiento se desarrolló en cumplimiento de una orden de entrada, registro e incautación emanada del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La acción policial se enmarca en una causa por los delitos de acceso ilícito, fraude informático y hurto agravado.

Modus operandi y desvío de fondos

De acuerdo con los antecedentes reunidos durante la indagatoria —entregados por el inspector Esteban Donoso—, la imputada aprovechó las funciones que desempeñaba de manera remota para el banco. Para ello, utilizó equipos, credenciales y un usuario corporativo asociado a su labor profesional.

Mediante estos accesos, la mujer realizó modificaciones en la plataforma interna. Dicha maniobra facilitó la ejecución de transferencias no autorizadas a distintas empresas, por un monto total de $933.069.691.

Incautación de equipos forenses

Durante el operativo en el Maule, los detectives incautaron ocho teléfonos celulares. Los dispositivos serán sometidos a peritajes por especialistas del Departamento Forense Digital de la brigada especializada.

Por instrucción del Ministerio Público, la imputada quedó a disposición del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para su respectivo control de detención.