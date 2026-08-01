Una mujer de 24 años falleció en el sitio del suceso, mientras que un hombre permanece en riesgo vital. Carabineros realiza diligencias para identificar y detener al responsable.

Una mujer fallecida y siete personas lesionadas dejó un grave atropello múltiple registrado durante la madrugada de este sábado en la comuna de La Unión, región de Los Ríos.

El conductor responsable escapó del lugar y es intensamente buscado por Carabineros.

Vehículo salió de la calzada y atropelló a ocho peatones

El accidente ocurrió cerca del kilómetro 5 de la ruta D210, en las inmediaciones de la discoteque Euforia.

Según los antecedentes preliminares, un vehículo blanco tipo station wagon perdió el control por causas que aún se investigan, salió de la calzada, atropelló a ocho peatones e impactó posteriormente a un automóvil que se encontraba estacionado.

Tras la colisión, el conductor abandonó el lugar sin prestar ayuda a las víctimas.

Una mujer murió y un hombre permanece en riesgo vital

La víctima fatal fue identificada como una mujer de 24 años, quien falleció en el lugar producto de la gravedad de sus lesiones.

Además, un hombre de 34 años permanece en riesgo vital, mientras que otra persona sufrió lesiones de menor gravedad.

En total, seis de los afectados fueron trasladados al Hospital de La Unión, mientras que una séptima víctima fue derivada a un recinto asistencial de Osorno.