Las víctimas lograron alertar a un vecino durante el traslado, lo que permitió a Carabineros rescatar a la familia y detener a los presuntos responsables en La Florida.

Una inédita modalidad delictiva quedó al descubierto tras la detención de cinco personas, entre ellas dos adultos y tres menores de edad, acusadas de secuestrar a un matrimonio y a sus dos hijos luego de atraer al padre de familia con un falso servicio de reparación de vehículos.

El caso comenzó en la comuna de Maipú y terminó con un operativo de Carabineros en La Florida, donde las víctimas fueron rescatadas sanas y salvas.

Mecánico fue engañado con un falso trabajo

De acuerdo con los antecedentes, el mecánico fue contactado a través de redes sociales por supuestos clientes que solicitaron un servicio de reparación.

La tarde del viernes acudió al lugar acordado acompañado de su esposa e hijos. Sin embargo, al llegar fueron interceptados por cinco delincuentes, quienes los intimidaron y los obligaron a revelar la ubicación de su domicilio.

El objetivo de la banda era trasladarse hasta la vivienda para robar dinero y otras especies de valor.