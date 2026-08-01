Banda citó a mecánico por un falso trabajo y terminó secuestrando a su esposa e hijos
- Sábado 1 de agosto de 2026
- 18:18 hrs
Las víctimas lograron alertar a un vecino durante el traslado, lo que permitió a Carabineros rescatar a la familia y detener a los presuntos responsables en La Florida.
Una inédita modalidad delictiva quedó al descubierto tras la detención de cinco personas, entre ellas dos adultos y tres menores de edad, acusadas de secuestrar a un matrimonio y a sus dos hijos luego de atraer al padre de familia con un falso servicio de reparación de vehículos.
El caso comenzó en la comuna de Maipú y terminó con un operativo de Carabineros en La Florida, donde las víctimas fueron rescatadas sanas y salvas.
Mecánico fue engañado con un falso trabajo
De acuerdo con los antecedentes, el mecánico fue contactado a través de redes sociales por supuestos clientes que solicitaron un servicio de reparación.
La tarde del viernes acudió al lugar acordado acompañado de su esposa e hijos. Sin embargo, al llegar fueron interceptados por cinco delincuentes, quienes los intimidaron y los obligaron a revelar la ubicación de su domicilio.
El objetivo de la banda era trasladarse hasta la vivienda para robar dinero y otras especies de valor.
Una víctima logró alertar a un vecino
Mientras eran trasladados bajo amenazas hacia la comuna de La Florida, una de las víctimas consiguió avisar discretamente a un vecino sobre lo que estaba ocurriendo.
El vecino se comunicó de inmediato con la Subcomisaría Los Quillayes, lo que permitió activar un operativo policial.
Según explicó el coronel Ignacio Toledo, prefecto de la Prefectura Santiago Cordillera, los funcionarios esperaron la llegada de los vehículos en las inmediaciones del domicilio de la familia para intervenir en el momento oportuno.
Carabineros rescató a la familia y detuvo a cinco personas
Al llegar los automóviles al lugar, Carabineros realizó un procedimiento que permitió rescatar a las cuatro víctimas sin lesiones y detener a los cinco presuntos responsables, quienes intentaron escapar.
Durante el operativo fueron incautados un arma de fuego, un arma de aire comprimido y un cargador extendido con 27 cartuchos calibre 9 milímetros. Los peritajes determinarán si una de las armas había sido modificada para disparar munición letal.
Investigan si utilizaron la misma modalidad en otros delitos
Los dos adultos detenidos, de 36 y 19 años, mantienen antecedentes por receptación de vehículos, mientras que los tres adolescentes registran causas relacionadas con la Ley de Drogas.
Todos fueron puestos a disposición de la justicia por los delitos de secuestro y porte de arma de fuego.
El coronel Ignacio Toledo calificó el caso como inédito, señalando que es la primera vez que enfrentan un delito de estas características utilizando como señuelo un supuesto servicio mecánico.
En paralelo, el Ministerio Público investiga si la banda habría utilizado esta misma modalidad para cometer otros ilícitos y reiteró el llamado a quienes ofrecen productos o servicios por redes sociales a verificar la identidad de los clientes y evitar entregar información personal o relacionada con sus domicilios.