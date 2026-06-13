¿Tienes deuda CAE? Minvu confirma que libretas de ahorro para la vivienda no serán afectadas
- Sábado 13 de junio de 2026
- 10:10 hrs
Tras la preocupación de miles de familias, el Minvu confirmó que los ahorros destinados a la compra de una vivienda están protegidos y no forman parte de las medidas de embargo por deudas del CAE.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) salió a despejar una de las principales inquietudes de miles de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), luego de las medidas de cobro implementadas por la Tesorería General de la República (TGR).
A través de una declaración difundida en sus redes sociales, la cartera aseguró que los recursos depositados en las libretas de ahorro para la vivienda de BancoEstado no serán embargados ni afectados por los procesos de recuperación de deuda vinculados al financiamiento estudiantil.
Minvu entrega tranquilidad a las familias
La aclaración surgió tras numerosas consultas de personas preocupadas por el destino de los fondos que mantienen ahorrados para postular a subsidios habitacionales o concretar la compra de una vivienda.
Desde el ministerio explicaron que realizaron una consulta directa a la Tesorería General de la República para verificar el alcance de las medidas de cobro actualmente vigentes.
“Para tranquilidad de las familias que nos han contactado, aclaramos que consultamos al ente recaudador, Tesorería General de la República (TGR), y podemos asegurar que los ahorros en libretas de ahorro para vivienda de BancoEstado no se han embargado ni se verán afectados por las medidas de cobro de créditos CAE”, señaló el Minvu.
¿Qué ocurre con los ahorros para la vivienda?
Según lo informado por la cartera, los fondos depositados en cuentas de ahorro destinadas a programas habitacionales mantienen su finalidad original y no forman parte de los recursos sujetos a embargo por concepto de deudas del Crédito con Aval del Estado.
La aclaración busca entregar certeza a quienes se encuentran reuniendo el ahorro mínimo exigido para acceder a subsidios habitacionales del Estado o proyectos de adquisición de vivienda.
Contexto de la polémica
La preocupación surgió en medio de la controversia generada por las acciones de cobro impulsadas por la Tesorería General de la República respecto de personas con deudas asociadas al CAE.
Durante las últimas semanas, diversos deudores manifestaron inquietud sobre el alcance de estas medidas y la posibilidad de que afectaran recursos personales destinados a otros fines, como la vivienda.
Frente a ese escenario, el Minvu reiteró que los ahorros depositados en las libretas de ahorro para la vivienda de BancoEstado se encuentran resguardados y no serán objeto de embargo en el marco de los procedimientos relacionados con el Crédito con Aval del Estado.
La aclaración fue valorada por familias que actualmente mantienen ahorros para futuros proyectos habitacionales y que temían perder los recursos acumulados durante años.