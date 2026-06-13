Tras la preocupación de miles de familias, el Minvu confirmó que los ahorros destinados a la compra de una vivienda están protegidos y no forman parte de las medidas de embargo por deudas del CAE.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) salió a despejar una de las principales inquietudes de miles de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), luego de las medidas de cobro implementadas por la Tesorería General de la República (TGR).

A través de una declaración difundida en sus redes sociales, la cartera aseguró que los recursos depositados en las libretas de ahorro para la vivienda de BancoEstado no serán embargados ni afectados por los procesos de recuperación de deuda vinculados al financiamiento estudiantil.

Minvu entrega tranquilidad a las familias

La aclaración surgió tras numerosas consultas de personas preocupadas por el destino de los fondos que mantienen ahorrados para postular a subsidios habitacionales o concretar la compra de una vivienda.

Desde el ministerio explicaron que realizaron una consulta directa a la Tesorería General de la República para verificar el alcance de las medidas de cobro actualmente vigentes.

“Para tranquilidad de las familias que nos han contactado, aclaramos que consultamos al ente recaudador, Tesorería General de la República (TGR), y podemos asegurar que los ahorros en libretas de ahorro para vivienda de BancoEstado no se han embargado ni se verán afectados por las medidas de cobro de créditos CAE”, señaló el Minvu.