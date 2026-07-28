Gobierno advierte que precio de combustibles volvería a subir esta semana

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, afirmó que el incremento sería leve y respondería al funcionamiento del Mepco, pese a las recientes caídas del petróleo a nivel internacional.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, advirtió desde La Moneda que es “altamente probable” que esta semana se registre un leve aumento en el precio de los combustibles en el país, a la espera del reporte oficial de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).

Las cotizaciones internacionales del crudo registraron una de sus bajas más pronunciadas de las últimas semanas, impulsadas por la suspensión de los ataques entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente. Sin embargo, este descenso no evitaría un ajuste en el mercado local.

“Es highly probable que esta semana exista una leve alza en el precio de los combustibles”, señaló la autoridad al ser consultada por la prensa.

Incidencia del mercado internacional y el Mepco

En las últimas semanas, los precios locales de las bencinas habían anotado dos caídas de más de $100 cada una. Estas disminuciones respondieron a los ajustes en el costo del barril tras el alto al fuego acordado el pasado 14 de junio, cuando el petróleo Brent y el WTI retornaron a niveles previos al conflicto iniciado a fines de febrero.

No obstante, la nueva escalada de tensión registrada durante las últimas dos semanas empujó el barril Brent nuevamente por sobre los US$ 100, lo que elevó las expectativas de un incremento antes del anuncio de Enap.

Qué dijo el Gobierno

Ante la posibilidad de esta variación, el ministro Alvarado explicó el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

“Está dentro de las reglas del juego establecidas en la legislación y no es un capricho del gobierno”, afirmó el titular de la cartera.

A su vez, la autoridad remarcó la preocupación del Ejecutivo frente al impacto de esta medida: “Como gobierno estamos plenamente conscientes de lo que significa para la ciudadanía una eventual alza en el precio de los combustibles”.