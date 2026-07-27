Maule: SENAPRED amplía cobertura de Alerta Roja por aumento en caudales de ríos y desbordes

La Dirección Regional del SENAPRED informó este lunes que la Alerta Roja por desbordes en la Región del Maule ha sido modificada y ahora posee cobertura regional, tras el incremento en los caudales de distintos ríos monitoreados por la Dirección General de Aguas (DGA).

Entre las estaciones hidrométricas más afectadas se encuentran el Río Perquilauquén en San Manuel, Río Achibueno en La Recova, Río El Melado en El Salto, Río Maule en Armerillo y Río Palos en Junta con Colorado, todos con umbral rojo.

Con la actualización, la alerta incluye además la Alerta Amarilla por crecida y la Alerta Roja por crecida para las comunas de Linares, Longaví, Villa Alegre y Parral, garantizando que los recursos de emergencia estén disponibles y coordinados para actuar ante cualquier eventualidad.

La medida busca minimizar los riesgos para la población, proteger bienes y controlar la extensión de los desbordes provocados por los sistemas frontales que afectan la región desde el 25 de julio