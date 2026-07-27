Tras un nuevo comité policial, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, detalló una drástica caída en homicidios e ingresos irregulares al país, además de anunciar medidas ante amenazas a gendarmes.

El Gobierno entregó cifras oficiales del control del delito en el país. Atacama lidera la baja de homicidios, mientras que la PDI reporta un aumento en decomisos de droga y un 45% menos de secuestros.

Un nuevo balance de seguridad 2026 entregado por el Ministerio de Seguridad confirmó una disminución del 17% en los homicidios a nivel nacional. El reporte fue presentado por el ministro Martín Arrau tras encabezar un comité policial con altos mandos de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), donde se abordaron los avances en el control del delito, el narcotráfico y la migración irregular.

A continuación, te mostramos los datos clave de este balance, el impacto por regiones y las medidas anunciadas por el Ejecutivo.

¿En qué regiones cayeron más los homicidios este 2026?

De acuerdo con las cifras oficiales, la baja general del 17% en los homicidios muestra variaciones considerables al analizar el comportamiento por regiones, destacando descensos significativos en el norte del país:

Región de Atacama: Registró la caída más drástica de Chile, con una disminución del 76% en homicidios.

Región de Arica y Parinacota: Reportó una reducción del 43%.

Región Metropolitana: Alcanzó una baja del 17%, en línea con el promedio nacional.