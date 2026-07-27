Bajan los homicidios un 17% a nivel nacional: revisa las regiones donde más cayeron los delitos en 2026
- Lunes 27 de julio de 2026
- 18:47 hrs
Tras un nuevo comité policial, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, detalló una drástica caída en homicidios e ingresos irregulares al país, además de anunciar medidas ante amenazas a gendarmes.
El Gobierno entregó cifras oficiales del control del delito en el país. Atacama lidera la baja de homicidios, mientras que la PDI reporta un aumento en decomisos de droga y un 45% menos de secuestros.
Un nuevo balance de seguridad 2026 entregado por el Ministerio de Seguridad confirmó una disminución del 17% en los homicidios a nivel nacional. El reporte fue presentado por el ministro Martín Arrau tras encabezar un comité policial con altos mandos de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), donde se abordaron los avances en el control del delito, el narcotráfico y la migración irregular.
A continuación, te mostramos los datos clave de este balance, el impacto por regiones y las medidas anunciadas por el Ejecutivo.
¿En qué regiones cayeron más los homicidios este 2026?
De acuerdo con las cifras oficiales, la baja general del 17% en los homicidios muestra variaciones considerables al analizar el comportamiento por regiones, destacando descensos significativos en el norte del país:
Región de Atacama: Registró la caída más drástica de Chile, con una disminución del 76% en homicidios.
Región de Arica y Parinacota: Reportó una reducción del 43%.
Región Metropolitana: Alcanzó una baja del 17%, en línea con el promedio nacional.
¿Qué pasó con los secuestros, las drogas y el control fronterizo?
El balance de la autoridad también destacó resultados positivos en el combate contra el crimen organizado y el control de fronteras en lo que va del año:
Secuestros: Los delitos reportados por la PDI disminuyeron un 45%.
Incautación de drogas:
Los procedimientos policiales lograron un aumento del 60% en decomisos de sustancias ilícitas.
Ingresos irregulares:
La entrada no autorizada al territorio nacional cayó un 86%.
Reconducción de personas:
El proceso de reconducción en zona fronteriza registró una tasa de efectividad del 73%.
¿Qué dijo el Gobierno ante las amenazas a gendarmes?
Durante la presentación del informe, el ministro Martín Arrau abordó las amedrentaciones sufridas por personal de Gendarmería de Chile, quienes han recibido coronas de flores como señal de amenaza por parte de bandas delictivas.
La autoridad remarcó que se debe otorgar mayor respaldo a los funcionarios que enfrentan diariamente la delincuencia compleja en los recintos penitenciarios:
"La respuesta del Estado tiene que ser una y muy sólida, por eso hablamos de que nuestras policías tienen que tener legítima defensa de franco. Ese es el nivel de exposición que tiene hoy día Gendarmería de Chile al convivir con el delito más duro día a día, con narcotraficantes, sicarios y delincuentes de todo tipo. Esa exposición hace que sean amenazados y coaccionados, y eso es lo que tenemos que ir evitando", enfatizó Arrau.