TGR inicia embargos de bienes raíces a deudores del Crédito con Aval del Estado

La Tesorería General de la República (TGR) comenzó a ejecutar embargos sobre bienes raíces de personas que mantienen deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE) y que no regularizaron su situación tras las instancias de notificación y cobro realizadas por la institución.

Esta medida ya fue ejecutada en las regiones de Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos, y será extendida al resto del país durante los próximos días. El plan forma parte de las acciones de recuperación de recursos fiscales que TGR ha implementado respecto de deudores morosos del CAE, utilizando las herramientas contempladas en la legislación vigente.

Los embargos sobre bienes raíces se suman a otras medidas de cobro ya aplicadas por la institución, como la retención de activos financieros sujetos a procedimientos de cobranza.

Desde TGR recordaron que el embargo constituye una medida destinada a resguardar el cumplimiento de una obligación pendiente y que, en caso de mantenerse la deuda sin regularización, el procedimiento puede continuar hasta el remate judicial del inmueble embargado, conforme a la normativa legal vigente.

La institución reiteró el llamado a las personas que mantienen obligaciones pendientes asociadas al CAE a informarse sobre su situación y a utilizar los mecanismos de regularización disponibles en su sitio web, tgr.cl/cae.