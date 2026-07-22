Estudio de Randstad revela las 12 carreras con mayor empleabilidad en Chile desde 2027

El análisis agrupa las profesiones en áreas de tecnología, medio ambiente y desarrollo organizacional. Especialistas advierten sobre una brecha actual generada por la alta demanda de las empresas frente a la escasez de talentos.

Un estudio realizado por Randstad, empresa especializada en reclutamiento y gestión de talento, identificó las doce profesiones que presentarán las mejores perspectivas de empleabilidad en Chile a partir del año 2027.

La investigación determinó que los perfiles más buscados responden a las nuevas habilidades requeridas por el mercado laboral. Estas profesiones se agrupan en tres áreas principales: tecnología, sostenibilidad y medio ambiente, y disciplinas estratégicas para el desarrollo de las organizaciones.

Vivian Espinoza, key account manager de Randstad Chile, explicó a LUN que el pilar fundamental de esta demanda es la revolución tecnológica.

"Ahí tenemos cinco carreras que están enfocadas en digitalización e inteligencia artificial, fundamentales en el sector operativo de las compañías", detalló la especialista.

Espinoza advirtió sobre la falta de profesionales capacitados para cubrir estos puestos en la actualidad. "Hoy existe una brecha importante en esta área, hay mucha oferta y pocos talentos", precisó.

Las 12 carreras con mayor proyección

De acuerdo con los datos entregados por la consultora, las disciplinas que prometen altos niveles de contratación desde el próximo año son: