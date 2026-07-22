COANIQUEM advierte aumento de quemaduras en invierno: 78% de los accidentes ocurre en el hogar
- Miércoles 22 de julio de 2026
- 19:56 hrs
El uso de estufas, agua hirviendo, hervidores eléctricos y guateros figura entre las principales causas de quemaduras durante el invierno. La institución llamó a reforzar las medidas de prevención.
Julio se ha consolidado como el mes con más ingresos por quemaduras agudas en menores de 20 años, según los registros de COANIQUEM, una tendencia que se ha repetido de manera constante durante los últimos cuatro años.
De acuerdo con la institución, entre 2022 y 2025 se registraron 231 casos en julio de 2022, 217 en 2023, 260 en 2024 y 252 en 2025, cifras que incluso superan en hasta un 35% los casos registrados durante enero.
¿Por qué aumentan las quemaduras en invierno?
Desde COANIQUEM explicaron que el incremento coincide con las bajas temperaturas y el mayor uso de sistemas de calefacción dentro de los hogares.
Además, durante las vacaciones y los días de frío, niños y adolescentes permanecen más tiempo al interior de sus viviendas, aumentando la exposición a situaciones de riesgo.
- Principales causas de las quemaduras
- La institución identificó como las causas más frecuentes:
- Uso de estufas sin medidas de seguridad.
- Manipulación de agua hirviendo y líquidos calientes.
- Hervidores eléctricos y sus cables.
- Uso de guateros y calientacamas.
- Ollas y recipientes calientes al alcance de los niños.
- Descuidos de pocos segundos durante actividades cotidianas.
La mayoría de los accidentes ocurre dentro del hogar
Las cifras entregadas por COANIQUEM muestran que:
- El 78% de las quemaduras ocurre dentro del hogar.
- El 93% sucede en presencia de un adulto.
Estos datos evidencian que la mayoría de los accidentes se produce durante actividades cotidianas y que, en muchos casos, podrían evitarse con medidas preventivas.
Recomendaciones para prevenir accidentes
Frente al aumento de casos durante el invierno, COANIQUEM llamó a extremar las medidas de seguridad en el hogar, especialmente al manipular líquidos calientes y utilizar sistemas de calefacción.
La institución enfatizó que una supervisión constante y pequeños cambios en la rutina pueden reducir significativamente el riesgo de quemaduras en niños y adolescentes.