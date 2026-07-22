El uso de estufas, agua hirviendo, hervidores eléctricos y guateros figura entre las principales causas de quemaduras durante el invierno. La institución llamó a reforzar las medidas de prevención.

Julio se ha consolidado como el mes con más ingresos por quemaduras agudas en menores de 20 años, según los registros de COANIQUEM, una tendencia que se ha repetido de manera constante durante los últimos cuatro años.

De acuerdo con la institución, entre 2022 y 2025 se registraron 231 casos en julio de 2022, 217 en 2023, 260 en 2024 y 252 en 2025, cifras que incluso superan en hasta un 35% los casos registrados durante enero.

¿Por qué aumentan las quemaduras en invierno?

Desde COANIQUEM explicaron que el incremento coincide con las bajas temperaturas y el mayor uso de sistemas de calefacción dentro de los hogares.

Además, durante las vacaciones y los días de frío, niños y adolescentes permanecen más tiempo al interior de sus viviendas, aumentando la exposición a situaciones de riesgo.