Mientras miles de jóvenes buscan su primer empleo, sectores como tecnología y minería enfrentan una creciente escasez de personal calificado. Expertos entregan recomendaciones para mejorar las oportunidades laborales.

El mercado laboral chileno enfrenta una paradoja: miles de jóvenes no logran encontrar trabajo, mientras que empresas de sectores estratégicos aseguran tener dificultades para cubrir vacantes por falta de personal calificado.

Así lo reflejan las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que muestran que durante el trimestre marzo-mayo de 2026 la tasa de desocupación entre las personas de 15 a 24 años alcanzó el 24,6%, más del doble del desempleo nacional, que llegó al 9,4%.

Inteligencia artificial y nuevas habilidades: el verdadero desafío

Aunque muchas personas atribuyen esta situación al avance de la inteligencia artificial, expertos aseguran que el problema es otro.

Según Javier Galaz, CEO de la consultora Grafton Latam, el principal desafío es que las competencias que hoy demandan las empresas evolucionan mucho más rápido que la formación que reciben los trabajadores.

"El problema no es que la inteligencia artificial esté reemplazando a los jóvenes. Lo que estamos viendo es un mercado laboral que cambia mucho más rápido que la formación de talento disponible", explicó.