¿Por qué los jóvenes no encuentran trabajo? Expertos apuntan a la inteligencia artificial y la falta de habilidades
- Miércoles 22 de julio de 2026
- 19:31 hrs
Mientras miles de jóvenes buscan su primer empleo, sectores como tecnología y minería enfrentan una creciente escasez de personal calificado. Expertos entregan recomendaciones para mejorar las oportunidades laborales.
El mercado laboral chileno enfrenta una paradoja: miles de jóvenes no logran encontrar trabajo, mientras que empresas de sectores estratégicos aseguran tener dificultades para cubrir vacantes por falta de personal calificado.
Así lo reflejan las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que muestran que durante el trimestre marzo-mayo de 2026 la tasa de desocupación entre las personas de 15 a 24 años alcanzó el 24,6%, más del doble del desempleo nacional, que llegó al 9,4%.
Inteligencia artificial y nuevas habilidades: el verdadero desafío
Aunque muchas personas atribuyen esta situación al avance de la inteligencia artificial, expertos aseguran que el problema es otro.
Según Javier Galaz, CEO de la consultora Grafton Latam, el principal desafío es que las competencias que hoy demandan las empresas evolucionan mucho más rápido que la formación que reciben los trabajadores.
"El problema no es que la inteligencia artificial esté reemplazando a los jóvenes. Lo que estamos viendo es un mercado laboral que cambia mucho más rápido que la formación de talento disponible", explicó.
Tecnología y minería concentran la mayor escasez de trabajadores
El crecimiento de industrias como los data centers, impulsados por inversiones de empresas como AWS, Microsoft y Google, ha incrementado la demanda de técnicos especializados.
Sin embargo, la falta de personal capacitado dificulta el funcionamiento de estos proyectos.
La situación también afecta a la minería, uno de los sectores que actualmente enfrenta mayores problemas para encontrar trabajadores con las habilidades necesarias.
Según datos de la Subsecretaría del Trabajo, Chile mantiene un déficit cercano a 240 mil técnicos al año, una cifra que continúa ampliando la brecha entre la oferta y la demanda laboral.
Los errores que más cometen quienes buscan trabajo
Los especialistas también identificaron algunos de los errores más frecuentes en los procesos de selección:
- Presentarse a entrevistas sin investigar la empresa.
- Entregar respuestas poco claras o generales.
- Hablar negativamente de empleadores anteriores.
- No respaldar sus logros con ejemplos concretos.
- No realizar preguntas al entrevistador.
- Recomendaciones para encontrar empleo
- Los expertos aconsejan:
- Investigar previamente la empresa y el cargo.
- Preparar ejemplos concretos de experiencias y resultados.
- Tener claridad sobre fortalezas, debilidades, expectativas laborales y pretensiones de renta.
Galaz concluye que este fenómeno seguirá presente durante los próximos años, ya que el mercado laboral se está dividiendo entre puestos con alta competencia y cargos especializados donde continúa faltando talento.