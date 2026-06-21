SHOA descarta tsunami en la costa nacional tras intenso sismo 5,1 en la Antártica Chilena
- Domingo 21 de junio de 2026
- 17:03 hrs
Archivo.
El movimiento telúrico se registró durante la tarde de este domingo, cerca del Territorio Antártico Chileno
Durante la tarde de este domingo, se registró un intenso sismo de magnitud 5,1 en la escala de Richter, cerca de la Antártica Chilena.
Es por ello que momentos después, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la posibilidad de que ocurra tsunami en las playas nacionales.
A través de un comunicado público, el organismo indicó que el movimiento telúrico "no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".
De acuerdo a la información entregada por el SHOA, el temblor se produjo exactamente a las 16:05 horas, a 298 kilómetros al noroeste de la Base Frei, en el Territorio Chileno Antártico.