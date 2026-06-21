SHOA descarta tsunami en la costa nacional tras intenso sismo 5,1 en la Antártica Chilena

El movimiento telúrico se registró durante la tarde de este domingo, cerca del Territorio Antártico Chileno

Durante la tarde de este domingo, se registró un intenso sismo de magnitud 5,1 en la escala de Richter, cerca de la Antártica Chilena.

Es por ello que momentos después, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la posibilidad de que ocurra tsunami en las playas nacionales.