Ingrid Cruz revela discriminación que sufrió en TV tras perder un embarazo: ''Guatona, vieja''
- Domingo 21 de junio de 2026
- 16:29 hrs
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El rostro televisivo relató una serie de malos tratos que soportó de una persona de la industria televisiva.
La actriz Ingrid Cruz, conocida por su participación en teleseries como Brujas, Pitucas sin Lucas y Aguas de Oro, reveló un episodio de discriminación que sufrió en el trabajo luego perder un embarazo.
En entrevista con el programa "Only Friends" de Mega, el rostro televisivo habló sobre el machismo que hay en la industria y las críticas que ha recibido por su apariencia física.
"Siempre las mujeres han tenido que demostrar mucho más su oficio y su belleza. Al hombre no se le exige la belleza. A la mujer sí", comentó Cruz.
La actriz recordó un episodio que tuvo en 2011, relatando que "Cuando me fui de Canal 13, yo perdí a mi hijo. Para mí fue una pérdida devastadora, se me fue la cabeza... Estuve tres meses en Plutón".
"Me llaman del canal cuando llevaba un mes de haber perdido a mi hijo, y tuve muy malos tratos", agregó la intérprete, mencionando que una persona de la industria "me trató pésimo, me dijo una burrada, me trataba de gorda, vieja (...) Puedo entender que me digas 'tienes que bajar de peso', pero no que me digas 'Mira cómo estás, guatona vieja'".
A ello se sumó que le ofrecieron interpretar un papel de una mujer que no podía tener hijos, aprovechando la situación personal que vivió.
"Me dijeron que yo podía hacer un personaje de manera increíble porque la mujer no podía tener hijos, y como yo acababa de perder uno, me iba a salir natural. Yo recuerdo que me paré y les dije: 'yo me voy, porque sino, les voy a pegar'", comentó.
Sin embargo, Cruz reflexionó que "por un buen rato odié al canal, pero después entendí que no era el canal, que siempre se portó increíble conmigo, sino que había sido una persona".