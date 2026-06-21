Ingrid Cruz revela discriminación que sufrió en TV tras perder un embarazo: ''Guatona, vieja''

El rostro televisivo relató una serie de malos tratos que soportó de una persona de la industria televisiva.

La actriz Ingrid Cruz, conocida por su participación en teleseries como Brujas, Pitucas sin Lucas y Aguas de Oro, reveló un episodio de discriminación que sufrió en el trabajo luego perder un embarazo.

En entrevista con el programa "Only Friends" de Mega, el rostro televisivo habló sobre el machismo que hay en la industria y las críticas que ha recibido por su apariencia física.

"Siempre las mujeres han tenido que demostrar mucho más su oficio y su belleza. Al hombre no se le exige la belleza. A la mujer sí", comentó Cruz.

La actriz recordó un episodio que tuvo en 2011, relatando que "Cuando me fui de Canal 13, yo perdí a mi hijo. Para mí fue una pérdida devastadora, se me fue la cabeza... Estuve tres meses en Plutón".