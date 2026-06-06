A los 84 años fallece el reconocido actor Julio Jung
- Sábado 6 de junio de 2026
- 16:02 hrs
La lamentable noticia fue ratificada por su entorno familiar, generando inmediatas muestras de pesar en el ámbito artístico chileno.
El mundo de la cultura y el espectáculo nacional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del reconocido actor, comediante y exconcejal Julio Jung, a los 84 años de edad. La lamentable noticia fue ratificada por su entorno familiar, generando inmediatas muestras de pesar en el ámbito artístico chileno.
Jung dejó una huella profunda en el teatro, el cine y la televisión, siendo recordado por su participación en emblemáticos programas de comedia y diversas producciones dramáticas.
¿Cómo fue la trayectoria de Julio Jung?
El intérprete nacional consolidó una extensa carrera profesional que se extendió por varias décadas, destacando por los siguientes hitos:
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Clásicos televisivos: Es ampliamente recordado por formar parte de producciones de comedia histórica como Mediomundo.
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Dupla inolvidable: Marcó una época en el humor chileno gracias a su alianza artística con el también fallecido comediante Andrés Rillón, caracterizada por un estilo inteligente y de contenido crítico.
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Premio Nacional de Humor: En el año 2025, recibió este importante galardón estatal en reconocimiento a su prolífica trayectoria y a su capacidad para desafiar la censura a través de la ironía y la lucidez en periodos complejos del país.
Su estado de salud en los últimos años
A mediados del año pasado, su hijo, el también actor Julio Jung Duvauchelle, dio a conocer públicamente que su padre padecía de demencia senil desde hacía casi cuatro años. Debido a esta condición médica, el artista permanecía internado en un establecimiento especializado en el cuidado de adultos mayores.
A pesar de las complicaciones derivadas de su enfermedad, su entorno destacó que el comediante se mantuvo activo y vinculado a la creación hasta sus últimos días. Tras la confirmación de su deceso, diversas agrupaciones culturales y seguidores han manifestado sus condolencias a la familia.