A los 84 años fallece el reconocido actor Julio Jung

La lamentable noticia fue ratificada por su entorno familiar, generando inmediatas muestras de pesar en el ámbito artístico chileno.

El mundo de la cultura y el espectáculo nacional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del reconocido actor, comediante y exconcejal Julio Jung, a los 84 años de edad. La lamentable noticia fue ratificada por su entorno familiar, generando inmediatas muestras de pesar en el ámbito artístico chileno.

Jung dejó una huella profunda en el teatro, el cine y la televisión, siendo recordado por su participación en emblemáticos programas de comedia y diversas producciones dramáticas.

¿Cómo fue la trayectoria de Julio Jung?

El intérprete nacional consolidó una extensa carrera profesional que se extendió por varias décadas, destacando por los siguientes hitos: