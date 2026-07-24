Facebook lanza insignia de verificación gratuita para identificar perfiles reales

La función utiliza un video selfie para comprobar la identidad de personas mayores de 18 años. El distintivo aparecerá en Marketplace, Grupos y Parejas para combatir cuentas falsas creadas con inteligencia artificial.

Facebook anunció el lanzamiento de "Facebook Verificado", una nueva insignia gratuita diseñada para confirmar que existe una persona real detrás de cada perfil. La medida busca fortalecer la confianza de los usuarios frente al aumento de contenido y cuentas creadas mediante inteligencia artificial.

La función estará disponible para personas mayores de 18 años que cumplan con los estándares de seguridad de la red social. La plataforma prohíbe el fraude, las estafas, las prácticas engañosas y cualquier comportamiento falso. La verificación no se aplicará a Páginas ni a cuentas en modo profesional (ProMode).

Cómo funciona el proceso de verificación

El sistema opera mediante la grabación de un breve video selfie que se compara con las fotos de perfil de la cuenta para validar la coincidencia. El trámite es gratuito y tarda solo unos minutos en completarse.

El despliegue de esta herramienta se realizará de forma gradual en mercados seleccionados, como paso previo a su expansión global.

Dónde aparecerá la insignia en la plataforma

Una vez aprobada la validación, la insignia acompañará al usuario sin necesidad de pagar suscripciones. En una primera etapa, el distintivo será visible en Marketplace, Facebook Parejas, Grupos y en el perfil personal, para luego sumarse a las publicaciones de la sección de noticias.

Desde la compañía remarcaron que esta insignia busca certificar que el perfil pertenece a un individuo real, pero no implica un respaldo oficial ni garantiza la conducta del usuario. Todas las cuentas continuarán sujetas a las Normas comunitarias y Políticas comerciales de Meta.