El actor Willy Semler habló por primera vez sobre la Polineuropatía Desmielinizante Inflamatoria Crónica que enfrenta y desmintió los rumores sobre un supuesto abandono por parte de sus colegas.

El actor Willy Semler habló por primera vez sobre el complejo estado de salud que enfrenta tras ser diagnosticado con Polineuropatía Desmielinizante Inflamatoria Crónica, una enfermedad autoinmune que actualmente lo mantiene en silla de ruedas y en un intenso proceso de rehabilitación.

En conversación con Primer Plano, el intérprete también aprovechó de desmentir los rumores que apuntaban a un supuesto abandono por parte de sus colegas.

"No me abandonó nadie"

Semler fue enfático al referirse a esas versiones.

"Eso fue una huevada, no me vengan con esa morbosidad, ¿de dónde lo sacaron? Desde que me enfermé no entregué ninguna información", afirmó.

El actor explicó que optó por mantener en reserva su diagnóstico y que solo un grupo muy reducido de amigos conocía su situación.

"A los pocos amigos que les comuniqué les dije, por favor, que mantuvieran reserva absoluta. No quiero que esto se transforme en esa misma morbosidad", señaló.