Willy Semler revela cómo enfrenta la enfermedad que lo mantiene en silla de ruedas
- Sábado 25 de julio de 2026
- 17:05 hrs
El actor Willy Semler habló por primera vez sobre la Polineuropatía Desmielinizante Inflamatoria Crónica que enfrenta y desmintió los rumores sobre un supuesto abandono por parte de sus colegas.
El actor Willy Semler habló por primera vez sobre el complejo estado de salud que enfrenta tras ser diagnosticado con Polineuropatía Desmielinizante Inflamatoria Crónica, una enfermedad autoinmune que actualmente lo mantiene en silla de ruedas y en un intenso proceso de rehabilitación.
En conversación con Primer Plano, el intérprete también aprovechó de desmentir los rumores que apuntaban a un supuesto abandono por parte de sus colegas.
"No me abandonó nadie"
Semler fue enfático al referirse a esas versiones.
"Eso fue una huevada, no me vengan con esa morbosidad, ¿de dónde lo sacaron? Desde que me enfermé no entregué ninguna información", afirmó.
El actor explicó que optó por mantener en reserva su diagnóstico y que solo un grupo muy reducido de amigos conocía su situación.
"A los pocos amigos que les comuniqué les dije, por favor, que mantuvieran reserva absoluta. No quiero que esto se transforme en esa misma morbosidad", señaló.
Las secuelas que enfrenta
Respecto a su estado de salud, Semler reconoció que aún convive con importantes limitaciones físicas.
"Aún siento una especie de parálisis en las piernas, por eso estoy haciendo ejercicios para ponerme de pie", comentó.
También explicó que la movilidad de sus manos continúa afectada.
"Las manos todavía son bastante inútiles, soy bastante dependiente en todo sentido", reconoció.
"Fue una progresión muy rápida"
El actor recordó que los primeros síntomas aparecieron de forma repentina, dificultando comprender lo que estaba ocurriendo.
"Fue una progresión muy rápida y desconcertante porque de un día para el otro ya no podía hacer ciertas cosas", relató.
Añadió que una de las partes más difíciles fue la incertidumbre del diagnóstico.
"Era bien raro adaptarse a esta condición, es bien incierto porque uno no sabía qué era lo que estaba pasando".
Continúa con tratamiento y rehabilitación
Hace algunas semanas, la Fundación El Faro informó que Willy Semler continúa bajo tratamiento médico y avanzando en su proceso de recuperación.
Desde la institución destacaron que el actor enfrenta esta etapa "con la fortaleza que siempre lo ha caracterizado".