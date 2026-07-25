Francisco "Pancho" Saavedra sorprendió a sus seguidores al mostrar el resultado de un año y medio de cambios en su estilo de vida, asegurando que hoy disfruta más que nunca de su nueva rutina.

El conductor de televisión Francisco "Pancho" Saavedra sorprendió a sus seguidores al mostrar el notable cambio físico que ha conseguido durante el último año y medio, fruto de un cambio radical en sus hábitos de vida.

A través de su cuenta de Instagram, el animador de Canal 13 publicó dos fotografías comparativas que reflejan su transformación, acompañadas de una reflexión sobre el proceso que lo llevó a perder peso.

Bajó de 105 a 90 kilos

En la publicación, Pancho compartió el antes y el después de su cambio físico.

"2023: 105 kilos / 2026: 90 kilos", escribió junto a las imágenes.

El periodista explicó que la transformación no fue producto de una dieta específica, sino de una serie de cambios que incorporó de manera permanente a su rutina.

Los hábitos que cambiaron su vida

Saavedra reveló que dejó atrás algunas costumbres y adoptó un estilo de vida más saludable.

"Hace un año y medio dejé el copete, comencé a entrenar, corrí una maratón, me acuesto más temprano. Muchos dirán que fome tu vida; al contrario, es 1000 veces más entretenida", expresó.

El comunicador ha reconocido en distintas oportunidades que su peso fue durante años una de sus principales inseguridades, tanto en lo personal como durante su carrera en televisión.