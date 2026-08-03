Tarjeta de Coordenadas deja de operar en la banca chilena por normativa de la CMF

La exigencia de la Comisión para el Mercado Financiero comenzó a regir este 1 de agosto. BancoEstado confirmó que el 94% de sus usuarios ya migró a sistemas digitales como BE Pass o biometría.

La tradicional Tarjeta de Coordenadas dejó de ser el principal mecanismo de autenticación en el sistema financiero chileno desde este sábado 1 de agosto, dando paso a nuevas herramientas digitales que buscan fortalecer la seguridad de las transacciones electrónicas.

El cambio responde a la Norma de Carácter General N° 538 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La normativa establece que las instituciones financieras deben implementar mecanismos de autenticación con mayores estándares de protección para los canales digitales.

Migración a plataformas digitales

BancoEstado informó que el 94% de sus clientes ya completó el proceso de migración. Actualmente, utilizan alternativas como BE Pass, BE Face o Clave de Tarjeta más SMS, soluciones que incorporan niveles de seguridad más robustos y operan como los métodos habituales.

La entidad detalló que la transición se extendió durante el último año a través de campañas informativas, tutoriales y material de apoyo. Además, trabajaron junto a municipios y organizaciones sociales para acompañar a las personas que requerían mayor asistencia tecnológica.

Excepciones a la normativa

Aunque la Tarjeta de Coordenadas ya no opera como mecanismo general, continuará vigente para un grupo reducido de clientes. Estas personas cumplen con las condiciones de excepción establecidas por la CMF y fueron identificadas previamente por la institución financiera.

Las operaciones de estos usuarios mantendrán los actuales controles y monitoreos de seguridad del banco. Por el contrario, los clientes que ya adoptaron BE Pass, BE Face o Clave más SMS no podrán volver a utilizar la tarjeta física para autorizar sus movimientos.

Con esta modificación, la banca chilena concluye una etapa histórica para uno de sus sistemas de seguridad más reconocidos, avanzando hacia tecnologías que enfrenten los desafíos actuales en materia de ciberseguridad.