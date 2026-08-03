Bono Dueña de Casa 2026: Requisitos para recibir el beneficio

El Bono de Protección entrega pagos continuos por 24 meses a beneficiarios del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades. El aporte no exige postulación, pero requiere firmar una carta de compromiso y un plan de intervención.

El Bono de Protección, conocido como Bono Dueña de Casa, entrega este 2026 un pago de hasta $24.523 mensuales a los beneficiarios del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades. Este aporte económico estatal no requiere postulación y se otorga de forma continua durante un periodo de 24 meses.

El monto a recibir varía según la etapa de ejecución del acompañamiento psicosocial del programa y se reajusta el 1 de febrero de cada año.

Los valores fijados para 2026 se estructuran en cuatro tramos diferenciados:

Primeros 6 meses: $24.523 mensuales.

Mes 7 al 12: $18.664 mensuales.

Mes 13 al 18: $12.832 mensuales.

Mes 19 al 24: $22.601 mensuales.

Requisitos de acceso al beneficio

El pago está dirigido exclusivamente a las personas que forman parte del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

Para acceder, es necesario haber aceptado la invitación a participar en uno de los programas de la red. Esto se concreta mediante la firma de una carta de compromiso y un plan de intervención, según detalla la plataforma ChileAtiende.

Los programas del subsistema que permiten recibir el beneficio son:

Familias

Abriendo Caminos

Calle

Vínculos

El cobro se mantiene mientras la persona continúe en el proceso de acompañamiento. La ayuda económica se pierde por renuncia voluntaria o por incumplimiento de los deberes firmados.

Modalidad de pago

El dinero se deposita directamente en la CuentaRUT de BancoEstado de la persona designada como cobradora.

En caso de no tener una cuenta activa, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia gestiona su apertura sin costo. El usuario solo debe acudir a una sucursal bancaria para retirar la tarjeta física.

Para obtener más detalles sobre el proceso, los beneficiarios pueden comunicarse al teléfono 800 104 777 o a la línea 101.