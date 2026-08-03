Feriados en Chile 2026: Estos son los ocho días festivos que restan en el año

Para la última parte del año restan ocho días de descanso, incluyendo Fiestas Patrias y Navidad. Dos de estas fechas son irrenunciables, lo que modificará el funcionamiento habitual del comercio a nivel nacional.

Con el segundo semestre ya en marcha, al calendario chileno de 2026 le restan ocho días feriados antes de terminar el año. De este total, dos jornadas corresponden a feriados irrenunciables, entregando una oportunidad para planificar descansos, viajes o actividades con anticipación.

Feriados que quedan durante 2026

Tras el inicio de agosto, estas son las fechas festivas que restan en el país:

Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen

Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional

Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército

Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos

Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Días de descanso irrenunciables

De los ocho días mencionados, los únicos feriados irrenunciables vigentes para lo que queda de 2026 son:

Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Durante ambas jornadas, el comercio debe permanecer cerrado por ley. Las únicas excepciones contempladas por la normativa son los locales atendidos por sus propios dueños y los recintos clasificados como servicios esenciales.