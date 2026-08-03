Feriados en Chile 2026: Estos son los ocho días festivos que restan en el año
- Lunes 3 de agosto de 2026
- 11:06 hrs
Para la última parte del año restan ocho días de descanso, incluyendo Fiestas Patrias y Navidad. Dos de estas fechas son irrenunciables, lo que modificará el funcionamiento habitual del comercio a nivel nacional.
Con el segundo semestre ya en marcha, al calendario chileno de 2026 le restan ocho días feriados antes de terminar el año. De este total, dos jornadas corresponden a feriados irrenunciables, entregando una oportunidad para planificar descansos, viajes o actividades con anticipación.
Feriados que quedan durante 2026
Tras el inicio de agosto, estas son las fechas festivas que restan en el país:
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Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
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Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional
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Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército
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Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos
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Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
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Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
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Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
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Viernes 25 de diciembre: Navidad
Días de descanso irrenunciables
De los ocho días mencionados, los únicos feriados irrenunciables vigentes para lo que queda de 2026 son:
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Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional
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Viernes 25 de diciembre: Navidad
Durante ambas jornadas, el comercio debe permanecer cerrado por ley. Las únicas excepciones contempladas por la normativa son los locales atendidos por sus propios dueños y los recintos clasificados como servicios esenciales.