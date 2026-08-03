Cámara vota proyecto para prohibir y sancionar con cárcel las carreras de galgos

La iniciativa busca modificar la Ley de Tenencia Responsable para castigar con presidio y multas a los organizadores. El debate parlamentario está cruzado por posturas que enfrentan la defensa del bienestar animal con las tradiciones rurales.

La Cámara de Diputadas y Diputados discute y vota este lunes el proyecto de ley que busca prohibir y sancionar las carreras de perros en Chile.

La iniciativa modifica la Ley 21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas, estableciendo penas de cárcel y multas para quienes organicen este tipo de competencias, con el objetivo de frenar el maltrato animal.

La propuesta legislativa genera posiciones contrapuestas en el Congreso. El debate enfrenta a los parlamentarios que defienden el bienestar de los animales con quienes sostienen que estas carreras forman parte de las tradiciones del mundo rural.

Debate entre tradición y bienestar animal

El diputado Cristián Menchaca (Partido Republicano) anunció que rechazará la normativa. El representante del Maule Sur argumentó que se trata de una actividad con un fuerte “arraigo en el mundo campesino” y advirtió que su prohibición afectaría una práctica vinculada a las tradiciones chilenas.

En la vereda opuesta, la diputada Claudia Mora (RN) respaldará la prohibición y descartó que una eventual regulación de la actividad sea una solución suficiente. “Votaré a favor del proyecto que prohíbe las carreras de galgos y también me opondré a cualquier intento de regularlas”, afirmó.

La parlamentaria reconoció que pueden existir recintos con estándares adecuados, pero advirtió que no representan la regla general. “Puede que eso ocurra en casos aislados, pero seamos honestos: esa no es la realidad que hemos visto en Chile”, enfatizó.

El diputado independiente por Antofagasta, Sebastián Videla, también confirmó su voto favorable. A través de sus redes sociales, instó a respaldar la prohibición argumentando que es necesario avanzar “como ya lo han hecho otros países”.

“Los galgos merecen una vida sin explotación ni sufrimiento. No a las carreras de galgos”, concluyó el parlamentario.