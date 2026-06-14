Talca: cae banda que arrendó casa para asesinar a empresario

El grupo integrado por 10 extranjeros planeó el crimen desde la cárcel. La PDI incautó armas y libretas con los macabros detalles del plan contra la víctima.

Una organización criminal compuesta por diez extranjeros fue desarticulada en las últimas horas por la PDI y la Fiscalía en Talca, Región del Maule. La banda arrendó por internet una vivienda en el sector oriente de la ciudad para planificar y ejecutar el robo y homicidio de un empresario local.

Planificado desde la cárcel y vigilancia a la víctima

La investigación determinó que los imputados, cuatro colombianos y seis venezolanos, organizaron el ilícito mientras cumplían condenas previas.

El grupo ingresó al país de manera irregular y se instaló en una casa de un tranquilo barrio residencial talquino.

Desde ese inmueble vigilaron durante semanas los movimientos del empresario, quien no tenía ningún tipo de relación o vínculo previo con los delincuentes.

Libretas, mapas y sicarios con antecedentes

El operativo culminó con la detención de los diez involucrados. Todos contaban con un amplio prontuario policial.

El subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Brigada Antisecuestros de la PDI, entregó detalles del perfil de los capturados, quienes afinaban los últimos detalles del crimen entre el 7 y el 10 de junio.

“7 de estos 10 habían cumplido condenas en distintos centros penales de la Región Metropolitana y de la Región de O'Higgins, por delitos tan graves como robos con intimidación, robos con violencia y homicidio”, detalló Barrientos.

Entre los detenidos figura Maikol Larry Caicedo Riascos, ciudadano colombiano que ya había cumplido dos penas en el penal Santiago 1.

“Me llama la atención la mixtura que se está generando al interior de los centros penitenciarios para después de cumplir condenas, salir al exterior a perpetrar delitos tan graves", advirtió el jefe policial.

Al interior de la vivienda, los detectives incautaron cuatro pistolas con munición, un vehículo robado en Santiago y cuadernos con anotaciones. En estos registros detallaban paso a paso las fases para ejecutar el asesinato en Talca, junto con mapas y fotografías del entorno del empresario.

Prisión preventiva y nuevo enfoque investigativo

Tras pasar a control de detención y posterior formalización, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para la totalidad de la banda.

El jefe de la Fiscalía Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, valoró el resultado del operativo y destacó el rol de esta nueva unidad especializada.

“Este es un primer evento que demuestra la capacidad de reacción, tanto de las policías como de la Fiscalía Supraterritorial para coordinarse con las distintas regiones del país. Esperamos que ese sea el sello”, sostuvo el fiscal.