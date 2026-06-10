Suseso reporta más de 6 mil accidentes de trayecto vinculados al uso de scooter

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) reportó 215.144 accidentes laborales con incapacidad en Chile durante 2025. Las cifras, publicadas en su informe anual, exponen el impacto de las nuevas formas de movilidad urbana en los traslados diarios hacia el trabajo.

Radiografía a los siniestros

Del total de incidentes reportados el año pasado, 153.684 correspondieron a accidentes del trabajo, representando el 71,4%. En tanto, 61.460 fueron clasificados como accidentes de trayecto (28,6%).

Los siniestros afectaron principalmente a trabajadores de entre 25 y 44 años. Este grupo etario agrupó cerca de la mitad de todos los casos registrados a nivel nacional.

Pese al alto volumen de atenciones, la Suseso reportó una leve disminución general de 188 casos en comparación con los registros obtenidos en 2024.

El riesgo de scooters y bicicletas

Los nuevos métodos de transporte jugaron un rol protagónico. El reporte contabilizó 6.614 accidentes de trayecto vinculados al uso de ciclos, equivalente al 10% de esta categoría.

Las bicicletas concentraron la mayoría con 5.565 casos, mientras que los scooters sumaron 1.001 incidentes. Otros 48 siniestros involucraron el uso de ambos medios de transporte.

El documento del organismo advirtió que estas cifras reflejan “el desafío preventivo que imponen estas modalidades de desplazamiento en el entorno vial”.

Lesiones por tipo y género

El análisis evidenció claras diferencias en el impacto físico. En los accidentes del trabajo predominaron las lesiones en extremidades superiores (41,3%), mientras que los de trayecto afectaron mayoritariamente a las extremidades inferiores (39,8%).

En los accidentes laborales, los hombres superaron el 60% de los casos reportados con lesiones graves en cabeza, espalda, torso y brazos.

Por el contrario, en los siniestros de trayecto las mujeres fueron las más afectadas. Este grupo concentró la mayoría de las lesiones en zonas como el cuello (66%), piernas (58%) y espalda (53%).