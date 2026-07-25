Cada año, miles de familias celebran el Día del Niño con regalos y actividades especiales. Sin embargo, la fecha también busca promover el respeto, la protección y el bienestar de niños y niñas.

El Día del Niño es una de las celebraciones familiares más esperadas del año en Chile. La jornada reúne a padres, madres y cuidadores en torno a actividades, regalos y momentos especiales dedicados a los más pequeños del hogar.

Sin embargo, esta fecha también tiene un importante significado, ya que busca promover el respeto por los derechos de la infancia y generar conciencia sobre el bienestar y desarrollo de niños y niñas.

¿Cuándo se celebra el Día del Niño 2026 en Chile?

Tal como ha ocurrido en los últimos años, el Día del Niño 2026 se celebrará el domingo 9 de agosto, correspondiente al segundo domingo del mes.

Aunque no se trata de un feriado, es una fecha que tradicionalmente convoca a las familias a compartir y participar en diversas actividades organizadas en todo el país.