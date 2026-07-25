¿Cuándo es el Día del Niño 2026 en Chile? Conoce la fecha y por qué se conmemora
- Sábado 25 de julio de 2026
- 17:34 hrs
Cada año, miles de familias celebran el Día del Niño con regalos y actividades especiales. Sin embargo, la fecha también busca promover el respeto, la protección y el bienestar de niños y niñas.
El Día del Niño es una de las celebraciones familiares más esperadas del año en Chile. La jornada reúne a padres, madres y cuidadores en torno a actividades, regalos y momentos especiales dedicados a los más pequeños del hogar.
Sin embargo, esta fecha también tiene un importante significado, ya que busca promover el respeto por los derechos de la infancia y generar conciencia sobre el bienestar y desarrollo de niños y niñas.
¿Cuándo se celebra el Día del Niño 2026 en Chile?
Tal como ha ocurrido en los últimos años, el Día del Niño 2026 se celebrará el domingo 9 de agosto, correspondiente al segundo domingo del mes.
Aunque no se trata de un feriado, es una fecha que tradicionalmente convoca a las familias a compartir y participar en diversas actividades organizadas en todo el país.
¿Por qué se celebra el Día del Niño?
A nivel internacional, UNICEF conmemora el Día Universal del Niño cada 20 de noviembre, fecha en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. Posteriormente, ese mismo día también quedó asociado a la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989.
Según UNICEF, esta conmemoración busca celebrar los avances alcanzados en materia de infancia, pero también recordar la importancia de proteger los derechos de niños y niñas, especialmente de quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.
La organización señala que esta fecha representa una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de seguir trabajando por el bienestar, la protección y el desarrollo integral de la infancia.