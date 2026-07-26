Estas son las comunas con clases suspendidas este lunes 27 de julio

Los establecimientos que registren una baja asistencia durante los días de retorno a clases no verán una rebaja en la subvención.

El Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó la suspensión de clases en cinco comunas del país para este lunes 27 de julio, debido a las consecuencias provocadas por el sistema frontal que ha afectado principalmente a las regiones de Atacama y Coquimbo.

De acuerdo con lo informado por el organismo, la medida rige para establecimientos públicos y privados de enseñanza parvularia, básica y media.

Hasta el momento, las comunas de la región de Atacama –la zona más devastada por el fenómeno meteorológico– mantendrán la suspensión de clases hasta el miércoles 29 de julio.

En tanto, en la región de Coquimbo, la medida de suspensión de actividades regirá únicamente durante este lunes 27 de julio.