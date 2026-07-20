Superintendencia detalla cómo operarán los nuevos fondos generacionales de las AFP

El 1 de abril de 2027 terminarán los cinco multifondos actuales para dar paso a diez esquemas por edad. El nuevo sistema incluye una reducción automática de riesgo y un inédito mecanismo de premios y castigos para las administradoras.

Los actuales multifondos (A, B, C, D y E) terminarán el 1 de abril de 2027, cuando sean reemplazados por diez fondos generacionales que agruparán a los afiliados según su año de nacimiento. El cambio al régimen de inversiones de las AFP fue publicado en consulta pública por la Superintendencia de Pensiones, tras la reforma previsional de 2025.

El borrador de la norma, cuyo reglamento definitivo se publicará el 1 de septiembre, introduce nuevos conceptos en el sistema financiero. Entre ellos destacan el glidepath, los activos de crecimiento, el benchmark y el mecanismo de compensaciones.

Estructura de los diez nuevos fondos

Actualmente, los afiliados eligen su nivel de riesgo con algunas restricciones por edad. En el nuevo esquema, cada persona será asignada automáticamente al fondo correspondiente a su tramo etario.

La estructura contempla un fondo inicial para menores de 35 años (Etapa 1). Luego, se establecen ocho fondos intermedios agrupados en tramos de cinco años, terminando con un fondo de consolidación para mayores de 75 años (Etapa 10).

Los cotizantes mantendrán la libertad de elegir su AFP. Además, podrán escoger el fondo generacional en el que deseen mantener su ahorro previsional voluntario (APV).

Reducción de riesgo automática y glidepath

El esquema operará bajo una lógica de ciclo de vida conocida como glidepath. Esto significa que el riesgo de las inversiones disminuirá paulatinamente a medida que el afiliado envejezca.

Desde AFP Cuprum explican que este concepto se refiere a la "ruta que sigue cada fondo de pensiones durante varias décadas, reduciendo gradualmente el riesgo".

La normativa fija un límite de "activos de crecimiento", que incluyen acciones, deuda de mayor riesgo y activos alternativos. Para los más jóvenes, las administradoras podrán invertir hasta un 90% en estos instrumentos, los cuales están orientados a obtener mayor rentabilidad a largo plazo.

Al llegar a los 51 años, este techo bajará al 60%, y desde los 60 años se reducirá al 29%. Los recursos liberados deberán migrar hacia "activos de protección", inversiones en renta fija destinadas a resguardar el ahorro acumulado.

Inédito sistema de premios y castigos

La reforma previsional introdujo la posibilidad de premiar o castigar a las AFP según sus resultados de inversión. Karol Fernández, vicepresidenta ejecutiva de la FIAP, asegura que este mecanismo es inusual a nivel global, ya que en otros países solo se aplican comisiones por retorno.

La Superintendencia definió un benchmark o índice de mercado para comparar los resultados de cada administradora. Si una AFP supera ampliamente este indicador en un promedio de 36 meses, cobrará una compensación del 5% sobre el exceso obtenido.

Por el contrario, si pierde por un margen amplio, deberá aportar dinero de su propio patrimonio al fondo de pensiones, equivalente al 5% de la diferencia. Estos montos no podrán exceder el 15% de las comisiones promedio cobradas.

Existe una banda de tolerancia donde no se aplican premios ni castigos. Este margen es de 0,9% anual para los fondos de los más jóvenes (Etapa 1) y disminuye gradualmente hasta un 0,6% en la Etapa 10.

Condiciones para obtener compensaciones

El castigo se aplicará automáticamente si la rentabilidad cae por debajo de la banda inferior. Sin embargo, para recibir un premio, las administradoras deberán cumplir tres exigencias simultáneas.

Primero, obtener una rentabilidad nominal positiva. Si el fondo perdió dinero, la AFP no recibirá compensación alguna, incluso si superó el rendimiento del benchmark.

Segundo, mantener un tracking error bajo, con topes de 1,1% a 0,6%. Desde AFP Modelo detallan que esta métrica "permite cuantificar el grado de desviación o riesgo relativo de la cartera administrada respecto del índice de referencia".

Tercero, registrar un information ratio superior a 0,33. Según explican en Cuprum, este valor evalúa "si el alejamiento respecto de la cartera de referencia generó mejores resultados ajustados por riesgo", evitando premiar apuestas que dependan del azar.

Periodo de transición hasta 2031

El sistema de compensaciones no comenzará a operar de inmediato. El 1 de abril de 2029 se realizará la primera evaluación considerando los 12 meses previos. El periodo de medición sumará un mes adicional hasta completar un ciclo de 36 meses en abril de 2031.

Durante la transición entre 2028 y 2031, las bandas de tolerancia serán más amplias, llegando al 3% anual para todos los fondos, mientras que el tracking error permitido será de 3,5%. Posteriormente, entrarán en rigor los márgenes definitivos según cada fondo generacional.