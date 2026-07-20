Nuevo Subsidio Unificado al Empleo: estos son los requisitos para acceder al beneficio de hasta $185 mil
- Lunes 20 de julio de 2026
- 18:56 hrs
El SUE busca ampliar la cobertura de los subsidios al empleo y priorizar a jóvenes, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad. Su implementación está prevista para 2026.
El Subsidio Unificado al Empleo (SUE) será uno de los nuevos beneficios impulsados por el Estado para fortalecer la inserción laboral y simplificar el acceso a los subsidios existentes. La iniciativa busca reemplazar tres programas actuales y entregar un apoyo económico que podría llegar hasta $185.000 mensuales.
Según informó el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), esta reforma permitirá modernizar los incentivos al empleo, ampliando la cobertura y facilitando el acceso tanto para trabajadores como para empleadores.
¿Qué es el Subsidio Unificado al Empleo?
El SUE unificará los actuales subsidios Subsidio al Empleo Joven (SEJ), Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y Subsidio Protege al Trabajo Joven (SPTJ), con el objetivo de hacer más eficiente el uso de los recursos públicos y responder a las nuevas necesidades del mercado laboral.
El programa priorizará cuatro grupos con mayores dificultades de inserción laboral:
Jóvenes.
Mujeres.
Personas mayores.
Personas con discapacidad.
¿Cuánto dinero entregará el beneficio?
El Subsidio Unificado al Empleo contempla un monto combinado que podría alcanzar hasta $185.000 mensuales, considerando los aportes dirigidos tanto a trabajadores como a empleadores.
Requisitos para acceder al SUE
Durante el primer año de implementación, quienes postulen deberán pertenecer al 40% del Registro Social de Hogares (RSH), requisito que no aplicará para las personas con discapacidad. Posteriormente, este criterio podrá modificarse dependiendo de cada grupo beneficiario.
Además, será necesario cumplir las siguientes condiciones:
Ser trabajador dependiente regido por el Código del Trabajo o trabajador independiente con cotizaciones al día.
Tener una renta bruta mensual igual o inferior a 2,25 ingresos mínimos.
Registrar al menos 6 meses continuos o 8 meses discontinuos de desempleo durante los últimos 18 meses.
En el caso de los empleadores, mantener una nueva relación laboral con un máximo de tres meses de antigüedad.
¿Cuándo comenzará a entregarse?
La implementación del Subsidio Unificado al Empleo está proyectada para 2026. El beneficio deberá solicitarse directamente y tendrá una duración de 12 meses para quienes cumplan con los requisitos establecidos.
Con esta reforma, el Gobierno busca adaptar los subsidios al actual escenario laboral, marcado por la digitalización, el envejecimiento de la población y la necesidad de promover una mayor inclusión en el empleo.