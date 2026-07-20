El SUE busca ampliar la cobertura de los subsidios al empleo y priorizar a jóvenes, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad. Su implementación está prevista para 2026.

El Subsidio Unificado al Empleo (SUE) será uno de los nuevos beneficios impulsados por el Estado para fortalecer la inserción laboral y simplificar el acceso a los subsidios existentes. La iniciativa busca reemplazar tres programas actuales y entregar un apoyo económico que podría llegar hasta $185.000 mensuales.

Según informó el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), esta reforma permitirá modernizar los incentivos al empleo, ampliando la cobertura y facilitando el acceso tanto para trabajadores como para empleadores.

¿Qué es el Subsidio Unificado al Empleo?

El SUE unificará los actuales subsidios Subsidio al Empleo Joven (SEJ), Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y Subsidio Protege al Trabajo Joven (SPTJ), con el objetivo de hacer más eficiente el uso de los recursos públicos y responder a las nuevas necesidades del mercado laboral.

El programa priorizará cuatro grupos con mayores dificultades de inserción laboral:

Jóvenes.

Mujeres.

Personas mayores.

Personas con discapacidad.