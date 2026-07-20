Radiografía a los edulcorantes: ¿Cuál es el mejor, el peor y el más controvertido?

Tanya Van Schuerbeck, académica de la U. Andrés Bello, analiza la seguridad de la sacarina, sucralosa y aspartamo. La especialista detalla la falta de evidencia sobre daños al apetito o la microbiota y entrega recomendaciones de consumo.

Las dudas sobre la seguridad de los edulcorantes resurgen constantemente en Chile. Sin embargo, su venta está regulada por el Reglamento Sanitario de los Alimentos y cuenta con el respaldo de organismos internacionales como la FAO, OMS y EFSA.

Tanya Van Schuerbeck, académica de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello (UNAB), explica que estos productos se dividen en tres categorías. Los nutritivos, como sacarosa y fructosa, aportan calorías y elevan la glicemia.

Los no nutritivos, como sucralosa, aspartamo y estevia, endulzan sin aportar energía ni modificar la glucosa. Finalmente, los polioles, como el xilitol, suman calorías mínimas, pero en exceso pueden generar molestias digestivas.

Efectos en la microbiota y el apetito

Uno de los mayores debates apunta al efecto de los edulcorantes sobre la microbiota intestinal. La evidencia en humanos aún no es concluyente, ya que los resultados varían según dosis, tiempo y paciente.

"La sacarina y la sucralosa son las que más se han vinculado a cambios en la composición o función de la microbiota, aunque no existe consenso científico que permita afirmar que los edulcorantes alteran el apetito", puntualiza Van Schuerbeck.

La experta descarta que estos productos "engañen" al cerebro para aumentar el deseo por el azúcar. Asegura que ningún estudio demuestra de forma consistente que incrementen el apetito, la preferencia por lo dulce o el peso corporal.

Cuestionamientos a la sacarina, sucralosa y aspartamo

La controversia histórica recae en tres productos. La sacarina arrastra un antiguo estigma de causar cáncer por estudios en ratas, mecanismo que ya se comprobó que no aplica en humanos. Su recomendación actual exige respetar la Ingesta Diaria Admisible.

La sucralosa enfrenta dudas sobre posibles efectos insulínicos, pero los estudios disponibles siguen siendo inconclusos.

El aspartamo generó alerta tras ser clasificado como "posiblemente carcinógeno". La académica aclara que dicha categorización carece de estudios a gran escala y no justificó ninguna modificación en las normativas de consumo diario.

Recomendaciones según etapa de vida

Sobre su uso en niños, embarazadas y pacientes con diabetes, Van Schuerbeck enfatiza que "no existe un edulcorante que pueda recomendarse como el mejor para todas las poblaciones". La elección dependerá del contexto de cada individuo.

Para los niños, la indicación médica exige retrasar y limitar los aditivos dulces y salados, especialmente durante los dos primeros años de vida. Los especialistas recomiendan priorizar el consumo de agua y alimentos naturales por sobre los ultraprocesados.