El Minsal advirtió un incremento sostenido de los casos de gonorrea, especialmente entre personas de 15 a 39 años, y llamó a reforzar la prevención, el uso del preservativo y el diagnóstico oportuno.

El Ministerio de Salud (Minsal) manifestó su preocupación por el sostenido aumento de los casos de gonorrea registrados en Chile durante los últimos años, luego de que un informe epidemiológico revelara que la tasa de notificación se multiplicó por 2,5 entre 2021 y 2025. Según el Informe Epidemiológico Anual Abreviado: Gonorrea, Chile 2025, el indicador pasó de 5,2 a 13,3 casos por cada 100 mil habitantes, reflejando una expansión de la enfermedad hacia distintas regiones del país. Tarapacá concentra la mayor tasa de contagios El reporte del Minsal señala que Tarapacá es actualmente la región con mayor incidencia, alcanzando 41,9 casos por cada 100 mil habitantes, más de tres veces el promedio nacional. Le siguen: