Casos de gonorrea aumentan 2,5 veces en Chile: Minsal advierte alza de contagios en jóvenes y adolescentes
- Lunes 20 de julio de 2026
- 19:48 hrs
El Minsal advirtió un incremento sostenido de los casos de gonorrea, especialmente entre personas de 15 a 39 años, y llamó a reforzar la prevención, el uso del preservativo y el diagnóstico oportuno.
El Ministerio de Salud (Minsal) manifestó su preocupación por el sostenido aumento de los casos de gonorrea registrados en Chile durante los últimos años, luego de que un informe epidemiológico revelara que la tasa de notificación se multiplicó por 2,5 entre 2021 y 2025.
Según el Informe Epidemiológico Anual Abreviado: Gonorrea, Chile 2025, el indicador pasó de 5,2 a 13,3 casos por cada 100 mil habitantes, reflejando una expansión de la enfermedad hacia distintas regiones del país.
Tarapacá concentra la mayor tasa de contagios
El reporte del Minsal señala que Tarapacá es actualmente la región con mayor incidencia, alcanzando 41,9 casos por cada 100 mil habitantes, más de tres veces el promedio nacional.
Le siguen:
Arica y Parinacota: 21,6 casos por cada 100 mil habitantes.
Coquimbo: 20,8 casos.
Antofagasta: 19,8 casos.
La autoridad sanitaria advirtió que el incremento ya no se concentra únicamente en el norte del país, sino que también se observa en la Región Metropolitana y en regiones del extremo sur.
Jóvenes siguen siendo el grupo más afectado
El informe revela que el 79% de los casos corresponde a hombres, aunque la diferencia con las mujeres se ha reducido durante la última década.
Asimismo, el 87% de las notificaciones se concentra en personas entre 15 y 39 años, aunque el Minsal también detectó un aumento de contagios entre adolescentes, menores de 15 años y adultos mayores de 60 años.
Minsal llama a reforzar la prevención
De acuerdo con el reporte, el 93% de los casos registrados durante 2025 se transmitió por vía sexual.
Ante este escenario, el Ministerio de Salud hizo un llamado a fortalecer la educación sexual, promover el uso correcto y constante del preservativo y facilitar el acceso al diagnóstico precoz para disminuir la propagación de esta infección de transmisión sexual.