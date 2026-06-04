Subtel anuncia nuevo prefijo 702: Cuándo entra en vigencia y qué pasará con las llamadas de cobranzas

El Gobierno prohibió usar el 600 para ventas y creó el prefijo 702 para identificar llamadas oficiales de hospitales, SII o municipios. Las cobranzas no usarán estos números.

El Gobierno y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) anunciaron este jueves una estricta actualización a la normativa de prefijos telefónicos en Chile. La medida, que se publicará este viernes 5 de junio en el Diario Oficial, busca frenar el acoso telefónico redefiniendo el uso del 600 y creando un número exclusivo para el Estado.

El fin de las ventas por el 600

El cambio más inmediato afecta al conocido prefijo 600, el cual quedará destinado de forma exclusiva a llamadas masivas por servicios previamente solicitados, contratados o de soporte.

Subtel prohibió estrictamente su uso para ventas, ofrecimientos o promociones de servicios adicionales que no hayan sido requeridos por el usuario, terminando con el mal uso comercial de este número.

Por su parte, el prefijo 809 mantendrá su definición operativa y será el encargado de canalizar aquellas comunicaciones no solicitadas, incluyendo campañas publicitarias y telemarketing.

Nuevo prefijo 702 para el Estado

La principal novedad es la creación del bloque 702, diseñado exclusivamente para llamadas oficiales originadas por instituciones de la Administración del Estado.

Este prefijo permitirá a los ciudadanos identificar rápidamente contactos provenientes de hospitales públicos, el Servicio de Impuestos Internos (SII), municipios o ministerios.

La implementación comenzará de manera paulatina tras su publicación en el Diario Oficial, pero su entrada en vigencia definitiva y total está fijada para marzo de 2027.

¿Qué pasará con las llamadas de cobranza?

Tras un reciente fallo de la Corte Suprema, las llamadas de cobranza extrajudicial quedaron totalmente excluidas del uso de los prefijos 600 y 809.

Sin embargo, las autoridades recalcaron que estas comunicaciones no quedan desreguladas, ya que siguen sujetas a la estricta fiscalización de Subtel y Sernac en materias como horarios.

Además, se aclaró que los contactos directos y personalizados (uno a uno), como el llamado de un médico para coordinar una hora, no requieren el uso de estos prefijos masivos.

"Un contacto reconocible y confiable"

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, explicó que el objetivo central de la actualización es terminar con la confusión histórica y el mal uso del 600 por parte de las empresas.

“Queremos que la ciudadanía pueda asociar el 600 con su finalidad real: informaciones importantes y esperadas por cada persona”, detalló la autoridad.

Sobre el nuevo número estatal, Garrido aseguró que brindará mayor certeza a la población para responder "atenciones tan importantes como las relacionadas a salud, apoyo social, seguridad y educación".