Entre los productos destacan vehículos, instrumentos musicales, refrigeradores y equipamiento industrial almacenados en distintas regiones del país.

Los bienes se encuentran almacenados en recintos de Aduanas ubicados en Arica, Coquimbo, Los Andes, San Antonio y Valparaíso.

Entre los artículos más llamativos disponibles en esta nueva subasta destaca un automóvil Nissan Versa año 2014, cuya postura inicial fue fijada en $89.400.

Las jornadas de remate se desarrollarán entre el 30 de junio y el 2 de julio y contemplan productos almacenados en distintas ciudades del país.

El Servicio Nacional de Aduanas anunció la apertura del catálogo correspondiente a su segunda Subasta Electrónica de 2026, proceso que permitirá a los interesados adquirir vehículos, electrodomésticos, instrumentos musicales y equipamiento industrial mediante una plataforma online.

Cómo participar en la subasta electrónica de Aduanas

Las personas interesadas en participar deberán ingresar al portal oficial del Servicio Nacional de Aduanas y actualizar su perfil utilizando la ClaveÚnica.

Además, será necesario realizar el pago de una garantía equivalente al 20% del valor mínimo del lote que se desea adquirir.

El plazo para completar este trámite finalizará a las 08:00 horas del domingo 28 de junio.

Autoridades llaman a revisar el catálogo con anticipación

El director regional de Aduanas de Valparaíso, Braulio Cubillos Segovia, invitó a los interesados a revisar detalladamente los productos disponibles y verificar previamente los requisitos para participar en el proceso.

La autoridad destacó que el sistema de remate cuenta con mecanismos diseñados para asegurar la transparencia de las ofertas.

¿Cómo funciona el “martillero virtual”?

Una de las características de la plataforma es la incorporación de un sistema denominado “martillero virtual”.

Esta herramienta extiende automáticamente el tiempo de la subasta cuando se registran nuevas ofertas durante los últimos segundos del remate, permitiendo que todos los participantes tengan la posibilidad de mejorar sus propuestas.

De esta forma, Aduanas busca garantizar una competencia más equitativa y evitar que las ofertas de último minuto definan el resultado sin dar oportunidad de respuesta a otros interesados.

La segunda Subasta Electrónica de 2026 se realizará completamente en línea y forma parte de los procesos periódicos mediante los cuales el organismo pone a disposición del público mercancías almacenadas bajo su administración.