El Gobierno confirmó que cuatro personas han fallecido producto de la emergencia y que más de 16 mil permanecen aisladas. Además, continúan los trabajos de evacuación y recuperación en las zonas más afectadas.

En cuanto a los daños materiales, las autoridades informaron que existen:

Según el reporte consolidado de Senapred, la emergencia registra hasta el momento:

El sistema frontal que afecta a gran parte del país continúa dejando graves consecuencias. Durante la mañana de este domingo, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, junto a la directora nacional de Senapred, Alicia Calabrano, entregaron un nuevo balance de la emergencia, confirmando cuatro personas fallecidas, una desaparecida y miles de afectados.

Autoridades: "Fue una noche bastante más tranquila"

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló que durante la última noche las condiciones meteorológicas dieron un respiro respecto a jornadas anteriores.

"Fue una noche bastante más tranquila", afirmó la autoridad, aunque advirtió que la preocupación continúa, especialmente en la provincia de Huasco, donde durante este domingo se espera un nuevo incremento en las precipitaciones.

En ese sector, los trabajos están enfocados en despejar la Ruta C-46, que conecta Vallenar con Alto del Carmen.

Hospital modular llegará a Ovalle

Respecto a la situación en la región de Coquimbo, que continúa con alerta roja y suspensión de clases, Pavez confirmó que el Ejército trasladará un hospital modular hasta Ovalle.

La medida responde a los importantes daños sufridos por el recinto asistencial local, donde cinco de sus siete pabellones resultaron afectados por el sistema frontal.

Comunas y regiones que siguen bajo alerta roja

Las autoridades informaron que actualmente permanecen bajo alerta roja:

Provincia de Huasco.

Comuna de Tierra Amarilla (Región de Atacama).

Toda la Región de Coquimbo.

Valparaíso Continental.

Comunas de Cauquenes y Parral (Región del Maule).

Comuna de María Pinto (Región Metropolitana).

Más de 111 mil clientes siguen sin electricidad

El subsecretario también informó que la región con mayor afectación en el suministro eléctrico es Valparaíso, donde 111.842 clientes permanecen sin energía eléctrica.

Finalmente, confirmó que se realizará la evacuación preventiva de cerca de 50 personas que viven en el campamento Ribera Río Mapocho 2, debido al aumento del caudal del estero Til Til. Los vecinos serán trasladados hasta el liceo polivalente de la comuna como medida de resguardo.