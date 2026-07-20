Entre este lunes y el miércoles, las precipitaciones y ráfagas de viento impactarán al norte chico, la zona central y el sur del país. Además, la Patagonia enfrentará temperaturas extremas de hasta -15 °C.

Dos nuevos sistemas frontales afectarán a Chile entre este lunes 20 y el miércoles 22 de julio, abarcando con precipitaciones desde Atacama hasta Los Ríos. Los eventos meteorológicos dejarán intensas lluvias, nevadas y ráfagas de viento sobre suelos ya saturados, elevando el riesgo de remociones en masa y aumento de caudales.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por lluvias que se extenderán desde la mañana del lunes hasta el martes en el litoral, valles y precordillera de Atacama.

En la Región de Coquimbo, las precipitaciones presentarán una pausa transitoria durante la mañana del lunes, pero se reactivarán por la tarde con el ingreso de una nueva banda frontal desde el océano Pacífico.

El avance del sistema aumentará la inestabilidad atmosférica, generando probabilidad de tormentas eléctricas y granizos aislados. Las lluvias intermitentes sumarán entre 30 y 40 milímetros adicionales en una zona ya afectada por eventos anteriores.

En Antofagasta predominará la nubosidad y el viento, con riesgo de tormentas de arena. Arica y Tarapacá mantendrán condiciones estables.

Las ráfagas de viento más intensas alcanzarán este lunes los 80 km/h en la cordillera de Atacama y Coquimbo. En los valles y la costa variarán entre 40 y 60 km/h.

El martes, el litoral coquimbano registrará vientos de hasta 60 km/h, complicando la visibilidad y las rutas de montaña por eventuales ventiscas. A partir del miércoles iniciará una estabilización gradual del tiempo.

Lluvias sobre suelos saturados en la zona central

Desde la madrugada del lunes se registran precipitaciones en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, extendiéndose hasta el Maule y Ñuble.

Un segundo sistema frontal, de mayor intensidad y con más viento, ingresará el martes. El litoral enfrentará ráfagas cercanas a los 70 km/h en Valparaíso, Pichilemu, Constitución y Concepción, acompañadas de lluvias fuertes en cortos periodos y probables tormentas eléctricas.

Las precipitaciones declinarán durante la madrugada del miércoles en Santiago y Valparaíso, para concentrarse entre Maule y La Araucanía. El peligro principal en la zona central recae en la saturación del suelo, que eleva el riesgo de desprendimientos de tierra.

Entre el lunes y las primeras horas del miércoles, la Región de Valparaíso acumulará más de 60 mm de agua caída. La Región Metropolitana espera entre 30 y 50 mm.

En la cordillera central se prevén abundantes nevadas, con una isoterma cero ubicada entre los 1.600 y 2.000 metros de altitud. Las precipitaciones llegarán hasta la Región de Los Ríos, acumulando entre 20 y 40 mm en el tramo centro-sur.

Frío intenso y nieve en la Patagonia

Las regiones de Aysén y Magallanes mantendrán lluvias y chubascos intermitentes, sumado a nevadas en los sectores interiores y cordilleranos.

Ambas zonas permanecerán bajo la directa influencia de una masa de aire frío, lo que provocará que las temperaturas mínimas desciendan drásticamente, alcanzando registros cercanos a los -15 °C.