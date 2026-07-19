Mario Aguilar solicitó revisar la continuidad de las clases ante las intensas precipitaciones pronosticadas para este lunes. Además, reiteró la necesidad de modificar el calendario escolar 2027 debido a los eventos climáticos de julio.

El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile solicitó al Gobierno evaluar la posibilidad de suspender las clases en distintas regiones de las zonas norte y centro del país debido al pronóstico de nuevas precipitaciones intensas asociadas al sistema frontal.

La petición surge mientras la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco permanecen bajo alarma meteorológica, y existen avisos por lluvias para otras regiones entre Valparaíso y Ñuble.

Gremio pide priorizar la seguridad

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar Arévalo, informó que manifestó esta preocupación al subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez.

"He hablado con el subsecretario para manifestarle nuestra preocupación respecto al día de mañana, donde hay anuncios para varias regiones de las zonas centro y norte de que vuelven las intensas precipitaciones", señaló.

Asimismo, agregó que el Gobierno debería actuar de manera preventiva.

"Creemos que hay que actuar preventivamente. Le he planteado que el Gobierno evalúe la posible suspensión de clases si se confirma ese pronóstico".

El dirigente explicó que la principal preocupación es resguardar la seguridad de estudiantes y trabajadores de la educación.

"La preocupación central es la seguridad de niños y niñas, cuando ha habido caídas de árboles, techumbres que han volado, calles que se tornan peligrosas para el transporte".

También expresó inquietud por la situación de los docentes que deben recorrer largas distancias para llegar a sus establecimientos.