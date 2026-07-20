Robo de medidores de agua roza los 4 mil casos este 2026 y clientes asumen el costo

Las empresas sanitarias reportan miles de sustracciones durante este primer semestre. El delito, motivado por la venta de bronce, genera masivas pérdidas del recurso hídrico y obliga a los usuarios a pagar por la reposición de los equipos.

El robo de medidores de agua potable registra cerca de 4.000 casos a nivel nacional durante el primer semestre de 2026. El delito afecta principalmente a la zona central del país y genera tanto una pérdida masiva del recurso hídrico como un alto costo económico para los hogares afectados.

La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) advirtió que estos ilícitos casi se han quintuplicado desde 2019. Mientras en 2023 se sustrajeron 4.265 unidades, en 2025 la cifra se disparó a 8.256.

A la fecha, las empresas distribuidoras confirmaron 3.989 robos. Aguas Andinas, que abastece a gran parte de la Región Metropolitana, reportó 1.530 casos entre enero y junio, cifra que representa al 0,1% de su parque de medidores.

"Lamentamos y condenamos el robo de medidores, delito que ha experimentado alzas en el último tiempo, pero que representan un número acotado dentro del universo de 2,3 millones de hogares", declararon desde la empresa.

La compañía alertó que cada extracción irregular provoca la pérdida de 1,5 metros cúbicos de agua por hora, agravando el escenario de sequía extrema que afecta al país.

Reemplazo de materiales y zonas afectadas

En las regiones de Valparaíso y Coquimbo, Esval y Aguas del Valle suman 500 sustracciones este año. Como medida preventiva, las sanitarias están instalando equipos de composite, un material libre de bronce y cobre que disminuye su valor de reventa en el mercado informal.

Essbio registró 1.374 robos en las regiones de O'Higgins, Ñuble y Biobío. El delito se concentra principalmente en Rancagua, Concepción, Coronel, Talcahuano, Chillán y Los Ángeles.

Por su parte, Nuevosur contabiliza 585 casos en la Región del Maule. Ambas compañías reforzaron sus canales de comunicación para solicitar a los clientes que protejan los aparatos mediante nichos y rejas.

Quién asume el costo de reposición

La normativa de la SISS establece que el costo de reposición recae directamente en los usuarios. El organismo regulador detalla que los clientes tienen el "deber de buen uso y vigilancia" sobre el medidor y su nicho protector.

En Aguas Andinas, reponer un equipo estándar de 15 milímetros tiene un valor de $21.900. Si el robo daña partes de la estructura, como la llave de paso o las cañerías, el monto puede ascender a $83.200. En Esval y Aguas del Valle, el costo promedio de reposición bordea los $80.000.

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess) hizo un llamado a buscar una respuesta coordinada frente al tráfico de metales que motiva estos delitos.

"Es fundamental que las personas protejan sus instalaciones interiores y, en caso de verse afectadas, den aviso de inmediato a su compañía y realicen la denuncia oportuna", enfatizó el gremio.