Se eleva a dos la cifra de fallecidos tras accidente de tránsito en San Rafael

Hace pocos instantes se confirmó el fallecimiento de una mujer al interior del Hospital Regional de Talca, convirtiéndose en la segunda víctima fatal del grave accidente de tránsito registrado en la Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de San Rafael.

Aumenta la cifra de fallecidos

La paciente había resultado gravemente herida tras verse involucrada en el volcamiento de un furgón ocurrido en el kilómetro 239 de la carretera. Pese a los esfuerzos médicos en el principal recinto asistencial del Maule, se constató su deceso.

Con esta lamentable actualización, la cifra de muertos por la emergencia se eleva a dos personas.

Cabe recordar que la primera víctima fatal fue el conductor del vehículo, quien perdió la vida de forma instantánea en el mismo lugar del accidente debido a la magnitud del impacto.