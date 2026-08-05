Femicidio frustrado en Santiago: hombre quemó a su expareja y causó incendio

El atacante roció con combustible a la mujer y a su sobrina en un edificio del Barrio Matta. Las víctimas sobrevivieron gracias a la ayuda de vecinos, mientras el agresor escapó por los balcones.

Un femicidio frustrado ocurrió en un edificio de calle Santa Elena, en el Barrio Matta de Santiago Centro. Un hombre de 35 años roció con combustible y prendió fuego a su expareja de 27 años, provocando además un incendio en el piso 17.

La víctima, de nacionalidad venezolana, estaba en su domicilio junto a dos familiares. El agresor, también venezolano, llegó al lugar, mojó a la mujer y a su sobrina con el acelerante y les prendió fuego.

El fiscal Felipe Olivarí detalló que el sujeto "portaba dos botellas con bencina y procede a rociar tanto a su exconviviente como a la sobrina de ella con este combustible y posteriormente les prende fuego".

Las mujeres lograron escapar hacia el pasillo, donde fueron auxiliadas por vecinos que utilizaron agua para apagar las llamas.

Fuego en el departamento y huida del agresor

Tras el ataque a las mujeres, el hombre continuó con su accionar dentro del inmueble.

"El imputado finalmente rocía combustible en todo el departamento y le prende fuego generando un incendio", agregó el persecutor. Luego de iniciar el siniestro, el agresor huyó del edificio escalando por los balcones de los departamentos inferiores.

La mujer resultó con quemaduras en sus piernas y recibió tratamiento en la exPosta Central. Actualmente se encuentra fuera de riesgo vital, diagnóstico que comparte su sobrina.