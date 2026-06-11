Revelan macabro engaño en Curicó: Condenan a padres que cobraron millones en falsos beneficios y mataron a su bebé

El tribunal declaró culpables a los padres por el maltrato fatal de su hija de seis meses. Ambos inventaron que la menor padecía "huesos de cristal" para ocultar las lesiones.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó dictó veredicto condenatorio contra Paloma Cubillos (21) y Eduardo Lueiza (29) por la muerte de su hija Emma, de seis meses. La lactante falleció el 7 de septiembre de 2024 a causa de graves lesiones atribuibles a maltratos reiterados al interior de su hogar.

La falsa enfermedad para ocultar golpes

Durante el juicio, el Ministerio Público demostró que los padres intentaron encubrir los brutales ataques físicos. La pareja sostenía que la niña padecía osteogénesis imperfecta, condición genética conocida popularmente como "huesos de cristal".

El fiscal Jaime Rojas presentó peritajes médicos que descartaron totalmente esta versión. Además, la investigación de la PDI reveló que la bebé ya registraba atenciones previas por fracturas no explicadas.

“No se condicen con una simple situación de descuido, de imprudencia o accidente. Aquí hay actos concretos, directos a lesionar y causar la muerte", detalló el persecutor.

El Servicio Médico Legal (SML) fue categórico al confirmar que los traumas en la cabeza tenían rasgos homicidas, siendo completamente compatibles con el síndrome del niño maltratado.

Lucro y engaño a la comunidad

El actuar de los condenados no se limitó a ocultar las agresiones. Durante la audiencia se acreditó que la pareja organizó eventos a beneficio para costear el supuesto tratamiento médico de Emma.

"Los testigos señalaron que efectivamente se realizaron beneficios y campañas de apoyo. Lo impactante es que, pese a no existir tal enfermedad, mantuvieron esta conducta y recibieron varios millones de pesos”, afirmó Rojas.

Múltiples familiares y cercanos confirmaron haber participado y aportado dinero en estas actividades solidarias basadas en una condición médica inexistente.

Penas solicitadas y sentencia

Ante la extensión del daño causado, la Fiscalía exigió las penas máximas para ambos acusados, rechazando tajantemente las solicitudes de rebaja presentadas por las defensas.

El Ministerio Público pidió presidio perpetuo simple para la madre, Paloma Cubillos. En el caso del padre, Eduardo Lueiza, se solicitaron 10 años de cárcel.

El tribunal agendó la lectura de sentencia para el próximo lunes 22 de junio a las 11:00 horas, instancia donde se revelará el tiempo efectivo que pasarán tras las rejas.