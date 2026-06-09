Revelan grave denuncia: Expareja del 'Catador' acusa abusos, doble vida y deudas por $30 millones

La periodista Paula Salas destapó una doble vida, deudas por más de $30 millones y abandono familiar por parte del recordado camarógrafo de "Lugares que hablan", David Liempi.

La periodista Paula Salas publicó en sus redes sociales una extensa y grave denuncia contra su expareja, David Liempi, el histórico camarógrafo de televisión conocido como el "Catador". Tras separarse definitivamente en abril pasado, la comunicadora reveló dos décadas de presunto maltrato psicológico, deudas millonarias e infidelidades por parte del padre de sus hijos.

Doble vida y millonaria deuda

Salas detalló que mantuvo una relación de más de 20 años con Liempi. En su declaración pública, acusó al excamarógrafo de desentenderse de la situación financiera de su familia argumentando un sueldo insuficiente, mientras ella trabajaba de lunes a domingo.

La comunicadora aseguró que, en paralelo, su expareja mantenía una doble vida. Afirmó que gastaba dinero en amantes, regalos y moteles, incluso utilizando el dinero de su seguro e indemnización cuando quedó cesante.

"Hoy cargo con deudas por más de $30 millones. La mayor, con la U. de Chile: $17 millones", explicó Salas.

La profesional agregó que vació sus cuentas y debió pedir préstamos para cubrir terapias psiquiátricas del "Catador", colegiaturas, mantención del hogar y hasta arreglos del vehículo que él utilizaba.

Acusaciones de abandono familiar

La denuncia de la periodista relata graves episodios de negligencia paternal. Salas expuso que Liempi no estuvo presente en el parto de su hija menor, excusándose en que su teléfono celular se había averiado.

“Mientras el curso de mi hijo hacía un bingo para ayudarnos económicamente, yo hacía trabajos extras (...), él salía con mujeres de la edad de su hija mayor”, detalló.

Actualmente, la denunciante asegura que el "Catador" no mantiene comunicación con los menores. Según indicó, aunque pasa horas hablando por teléfono en sus viajes, "es incapaz de escribir a sus hijos un mísero WhatsApp".

Dinámica narcisista y encubrimiento

Salas señaló que Liempi reside hoy bajo el cuidado de sus padres, a quienes apuntó por encubrir sus acciones y formar su comportamiento a lo largo de los años.

“Viví décadas atrapada en la lógica de un narcisista: te destruye y luego te hace creer que el problema eres tú”, confesó en su publicación.

Finalmente, la periodista explicó que su objetivo al exponer su vida privada es que las personas sepan quién es él realmente. "El silencio protege a los abusadores (...). Es para que nadie más confunda amor con abuso", concluyó.