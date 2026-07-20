Registro Civil inscribe a decenas de niños chilenos como Messi, Mbappé y Lamine

Figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Luka Modrić inspiran a las familias chilenas al momento de bautizar a sus hijos. Los datos del Registro Civil confirman el alza de estos nombres tras los recientes torneos internacionales.

Aunque Chile no clasificó a los últimos tres mundiales, el fervor futbolístico sigue presente en el país. Diversas familias encuentran inspiración en los ídolos deportivos internacionales para bautizar a sus hijos, y acuden al Registro Civil con nombres ya definidos por los torneos en curso.

Durante las recientes competiciones, figuras como el argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé se posicionaron entre las opciones preferidas por los padres chilenos.

La influencia de Rusia 2018 y Qatar 2022

En 2018, Francia alzó la copa y Mbappé se convirtió en un fenómeno mundial. Con solo 19 años, se transformó en el jugador más joven en marcar en una final desde Pelé en 1958 y ganó el premio al Mejor Jugador Joven.

Entre el 14 de junio de 2018 y el 15 de agosto de ese año, el Registro Civil inscribió a 12 niños como Kylian, cinco como Kilian y uno como Mbappé.

El croata Luka Modrić también fue fuente de inspiración. Tras obtener el Balón de Oro de ese Mundial, se registraron seis recién nacidos con su nombre, siete como Luca y dos como Modric.

La tendencia se mantuvo durante Qatar 2022. Entre el 20 de noviembre de ese año y el 18 de enero de 2023, se inscribieron 28 Kylian, cinco Kilian, 26 Luca y dos Luka. Con el campeonato de Argentina, 36 niños fueron inscritos como Lionel y 45 como Leonel. En ese torneo, Messi consiguió su ansiado título y fue elegido el mejor jugador.

El impacto del reciente torneo internacional

En el presente torneo, donde Argentina perdió la final 1-0 ante España, la albiceleste fue protagonista y el exastro del Barcelona se mantuvo como la gran figura del equipo.

Entre el 11 de junio y el 14 de julio, se inscribieron 15 niños llamados Lionel, 12 Leonel y dos Messi. Además, se repitieron cuatro Luka, nueve Kylian y dos Kilian.

Tras el título de España, Lamine Yamal fue uno de los futbolistas que más llamó la atención. El joven de 19 años generó la inscripción de dos niños chilenos con su nombre, sumándose a los 177 registros que ya había acumulado el año anterior.

Un caso similar ocurrió con el centrocampista inglés Jude Bellingham. Aunque no registró nuevas inscripciones en las últimas semanas, acumuló 199 recién nacidos bautizados como Jude durante el año pasado.